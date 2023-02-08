Как вести себя во время землетрясения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При ощущении толчков землетрясения очень важно соблюдать правила поведения и безопасности. Как человеку вести себя во время стихии, читайте в материале МИА «Казинформ».

При первых толчках землетрясения нужно выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте его. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются: обрушение отдельных частей зданий; падение битых стекол; оборванные электропровода; падение тяжелых предметов в квартире; пожары; неконтролируемое поведение людей при панике.

После землетрясения окажите первую медицинскую помощь нуждающимся;

освободите пострадавших из завалов, если для этого не требуется дополнительного снаряжения;

включите радиоприемники;

по мере возможности перекройте водопровод, газ и отключите энергоснабжение;

не пользуйтесь открытым огнем;

будьте осторожны, покидая помещение, где вы находились во время землетрясения.

держите включенным радио, слушайте сигналы служб;

не подходите к явно поврежденным зданиям и не входите в них;

будьте готовы к повторным толчкам, наиболее опасными считаются в этом отношении первые два-три часа после землетрясения, хотя они могут случиться и через несколько суток, недель и даже месяцев. Чем больше времени прошло со времени первого землетрясения, тем меньше вероятность повторных толчков.

Также нужно заранее продумать план действий в случае обрушения здания и ознакомить с ним всех членов своей семьи. Разъяснить им порядок действий при внезапном обрушении и правили оказания первой медицинской помощи.

Обязательно иметь и хранить в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держать в надежном, хорошо изолированном месте. Не допускать нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. Знать расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу.

Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа. Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

Полное или частичное внезапное обрушение здания — это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.

Как человеку действовать в завале? Дышать нужно глубоко, не поддаваться панике, сосредоточиться на самом важном, пытаться выжить любой ценой, верить, что помощь придет обязательно.

По возможности окажите себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание). Если единственным путем выхода является узкий лаз — протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

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