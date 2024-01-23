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    07:10, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Землетрясение ощущалось в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана

    Землетрясение
    Фото: Anadolu Agency

    Ночное землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китая, ощущали, помимо Алматы и Шымкента, также в Астане и пяти областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы - 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

    По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 8 человек пострадали. В Шымкенте - 2 балла.

    Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

    На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

    В штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

    По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

    В городах и областях республики сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали.

    По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Землетрясение Происшествия, ЧС Регионы Жетысуская область Шымкент Астана Жамбылская область Карагандинская область Алматинская область Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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