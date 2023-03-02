Ужесточить ответственность за неисполнение требований в области сейсмобезопасности и строительства планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по ЧС Казахстана состоялось внеочередное заседание межведомственной государственной комиссии, где рассмотрен вопрос обеспечения сейсмической безопасности в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

«Совершенствование государственной системы сейсмической безопасности – одно из важнейших направлений защиты населения и находится на особом контроле Главы государства. Высокому потенциалу сейсмической безопасности подвержены территории городов Алматы, Шымкент, а также Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Туркестанской областей. При этом город Алматы расположен в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии», - отметил министр по ЧС Юрий Ильин, открывая заседание комиссии.

Юрий Ильин подчеркнул, что главой Правительства перед заинтересованными центральными государственными и местными исполнительными органами поставлены задачи по внесению изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за неисполнение требований нормативов в области сейсмической безопасности и строительства, проведения ревизии мероприятий дорожной карты по сейсмике с повышением контроля и ответственности должностных лиц за их реализацию, разработке карты сейсморайонирования областей и крупных городов по новой методологии, расширения сети сейсмомониторинга, совершенствования методов прогноза землетрясений и проведения оценки сейсмического риска всех населенных пунктов.

О принимаемых мерах по обеспечению сейсмической безопасности при строительстве рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР Бахытжан Жунисбеков.

Министр обратил особое внимание на необходимость соблюдения всех имеющихся норм и правил при строительстве в сейсмоопасных регионах, что в случае землетрясения будет способствовать минимизации разрушений и, соответственно, пострадавших граждан. В особенности Юрий Ильин рекомендовал профильному комитету обратить внимание на застройку и соблюдения норм в частном секторе.

О проводимой работе по учету и паспортизации объектов, контролю данного направления в сейсмоопасных регионах сообщили представители профильных организации ряда регионов и министерств.

Кроме того, о сейсмической ситуации в стране рассказал директор ТОО «Институт сейсмологии» Даулет Сарсенбаев.

Об опыте участие казахстанских спасателей в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции доложил начальник департамента ликвидации ЧС Кахарман Оразалин.

Заместитель директора департамента бюджета правоохранительных, специальных органов и обороны Министерства финансов Дуйсен Адильханов рассказал о выделении бюджетных средств на обеспечение сейсмической безопасности страны.

По итогам заседания выработан ряд рекомендаций для центральных государственных и местных исполнительных органов:

Министерству финансов совместно с акиматами проработать вопрос включения мониторинга сейсмологической информации в расходы местного бюджета.

Министерству науки и высшего образования совместно с Институтом сейсмологии рассмотреть вопрос включения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в сфере сейсмологии в приоритетное направление «Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции».

Местным исполнительным органам с учетом особенности расположения региона, подверженным сейсмическим явлениям, разработать комплекс мер, направленных на обеспечение сейсмической безопасности территории.

По итогам заседания комиссией выработан протокол, в котором указаны детальные рекомендации по этому вопросу.