Землетрясение произошло близ Алматы

Землетрясение зарегистрировано на территории Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подземные точки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 октября в 11:27 по времени Астаны.

- Эпицентр землетрясения расположен в 249 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9.0. Магнитуда 4.3. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Департаментом по ЧС региона оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, «Казселезащита», прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.