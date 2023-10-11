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    13:06, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Землетрясение произошло близ Алматы

    землетрсясение
    Фото: из открытых источников

    Землетрясение зарегистрировано на территории Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform

    Подземные точки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 октября в 11:27 по времени Астаны.

    - Эпицентр землетрясения расположен в 249 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9.0. Магнитуда 4.3. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Департаментом по ЧС региона оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, «Казселезащита», прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.

    Теги:
    МЧС Землетрясение Алматы Землетрясение Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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