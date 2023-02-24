Требования к сейсмостойкости строительства усилят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сообщил о поддержке Главой государства планируемого усиления требований, касающихся сейсмостойкости строительства в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители города предложили акиму перенести все многоэтажные строительства из Алматы в Gate City в связи с сейсмоопасностью и нагрузкой на инфраструктуру.

«Как вы знаете, с учетом высокой сейсмичности в Алматы находится уникальный, единственный на всем постсоветском пространстве институт - КазНИИСА, который выпускает специальные стандарты и дает специальные технические условия для строительства у нас. Мы уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города, где расположена наиболее сейсмически активная зона и находятся разломы. Эти вопросы также учтены в проекте генерального плана, который мы вместе с вами обсудили. Когда он утвердится, в нем все это будет определено», - сказал аким.

Аким также отметил, что Президент РК вчера одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы.

«Вчера во время моей встречи с Главой государства он одобрил подходы, в рамках которых мы через закон «Об особом статусе города Алматы» усилим требования, связанные со строительством и сейсмостойкостью. Я надеюсь, что в весеннюю сессию уже начнем эту работу, депутаты маслихата поддержат нас, и у нас появятся особые условия, когда город будет сам контролировать то, что необходимо по специальным стандартам. Эти нормы будут внедрены и, надеюсь, уже с осени это будет работать. Проект G4 будет развиваться, и город будет помогать ему. Я, на самом деле, за разумное строительство, но город растет, является магнитом притяжения, маятниковая миграция присутствует», - отметил Ерболат Досаев.

23 февраля сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В этот же день было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Жетысуской области.