Сагындык Тогамбай завершил выступление на Кубке мира по боксу в Астане

Несмотря на результат, Тогамбай ярко проявил себя на турнире. В предыдущем раунде он одержал уверенную победу над американцем Джоржесом Малачи, известным своей скоростью и тяжёлыми ударами.

Сагындык Тогамбай — чемпион Азии, представитель основной сборной Казахстана. Его соперник Емрах Ясар входит в состав национальной команды Турции и имеет солидный международный опыт.

Напомним, Ертуган Зейнуллинов пробился в полуфинал Кубка мира по боксу, победив французского боксёра.

Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Аида Абикеева одержала победу над соперницей из Республики Корея Кан Сюкён в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Елдана Талипова выиграла четвертьфинальный бой у Олтины Сотимбоевой из Узбекистана.