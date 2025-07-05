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    21:27, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Сагындык Тогамбай завершил выступление на Кубке мира по боксу в Астане

    Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай уступил в четвертьфинальном поединке Кубка мира по боксу, проиграв Емраху Ясару из Турции, в весовой категории до 90 кг, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Сагындык Тогамбай завершил выступление на Кубке мира по боксу в Астане
    Фото: t.me/kfbmedia

    Несмотря на результат, Тогамбай ярко проявил себя на турнире. В предыдущем раунде он одержал уверенную победу над американцем Джоржесом Малачи, известным своей скоростью и тяжёлыми ударами.

    Сагындык Тогамбай — чемпион Азии, представитель основной сборной Казахстана. Его соперник Емрах Ясар входит в состав национальной команды Турции и имеет солидный международный опыт.

    Напомним, Ертуган Зейнуллинов пробился в полуфинал Кубка мира по боксу, победив французского боксёра.

    Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

    Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Аида Абикеева одержала победу над соперницей из Республики Корея Кан Сюкён в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Елдана Талипова выиграла четвертьфинальный бой у Олтины Сотимбоевой из Узбекистана.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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