«Красивый бокс»: Сагындык Тогамбай победил боксера из США на этапе Кубке мира в Астане

Американец ранее нокаутировал итальянца Азиза Аббеса Мухидина в первом круге, но в этот раз уступил казахстанцу по очкам. Бой был зрелищным. Первый раунд за американцем. Зрители ждали нокдауна. Но второй и третий раунд за казахстанским боксером.

Таким образом, Сагындык гарантировал себе медаль ЭКМ.

Ранее казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу над представителем Турции Ахметом Пекелем в весовой категории до 65 кг на этапе Кубка мира по боксу.

Действующая чемпионка мира Аида Абикеева одержала победу над представительницей Великобритании Дион Бурман, выступая в вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу «World Boxing Cup Astana 2025».

Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.

Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.