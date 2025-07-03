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    22:20, 02 Июль 2025 | GMT +5

    «Красивый бокс»: Сагындык Тогамбай победил боксера из США на этапе Кубке мира в Астане

    Чемпион Азии Сагындык Тогамбай одержал победу над представителем США Малачи Джоржесом на этапе Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпион Азии Сагындык Тогамбай победил боксера из США на Кубке мира в Астане
    Фото: НОК

    Американец ранее нокаутировал итальянца Азиза Аббеса Мухидина в первом круге, но в этот раз уступил казахстанцу по очкам. Бой был зрелищным. Первый раунд за американцем. Зрители ждали нокдауна. Но второй и третий раунд за казахстанским боксером.

    Таким образом, Сагындык гарантировал себе медаль ЭКМ.

    Ранее казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу над представителем Турции Ахметом Пекелем в весовой категории до 65 кг на этапе Кубка мира по боксу.

    Действующая чемпионка мира Аида Абикеева одержала победу над представительницей Великобритании Дион Бурман, выступая в вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу «World Boxing Cup Astana 2025».

    Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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