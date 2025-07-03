Казахстанец Ертуган Зейнуллинов одолел представителя Турции на Кубке мира по боксу
Казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу над представителем Турции Ахметом Пекелем в весовой категории до 65 кг на этапе Кубка мира по боксу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Бой прошёл в рамках вечерней сессии и выдался конкурентным, но более опытный Зейнуллинов, контролировал ход поединка с первого раунда.
Ахмет Пекель, несмотря на статус бронзового призёра чемпионата Европы U22, не смог противопоставить стабильной атаке и защите эффективных действий казахстанца.
Таким образом, Зейнуллинов продолжает борьбу за медаль Кубка мира, демонстрируя отличную форму и настрой.
Ранее действующая чемпионка мира Аида Абикеева одержала победу над представительницей Великобритании Дион Бурман, выступая в вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу «World Boxing Cup Astana 2025».
Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.
Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.