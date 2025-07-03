Казахстанец Ертуган Зейнуллинов одолел представителя Турции на Кубке мира по боксу

Бой прошёл в рамках вечерней сессии и выдался конкурентным, но более опытный Зейнуллинов, контролировал ход поединка с первого раунда.

Ахмет Пекель, несмотря на статус бронзового призёра чемпионата Европы U22, не смог противопоставить стабильной атаке и защите эффективных действий казахстанца.

Таким образом, Зейнуллинов продолжает борьбу за медаль Кубка мира, демонстрируя отличную форму и настрой.

Ранее действующая чемпионка мира Аида Абикеева одержала победу над представительницей Великобритании Дион Бурман, выступая в вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу «World Boxing Cup Astana 2025».

Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.

Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.