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    21:28, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанец Ертуган Зейнуллинов одолел представителя Турции на Кубке мира по боксу

    Казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу над представителем Турции Ахметом Пекелем в весовой категории до 65 кг на этапе Кубка мира по боксу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанец Ертуган Зейнулинов одолел представителя Турции на Кубке мира по боксу
    Фото: НОК

    Бой прошёл в рамках вечерней сессии и выдался конкурентным, но более опытный Зейнуллинов, контролировал ход поединка с первого раунда.

    Ахмет Пекель, несмотря на статус бронзового призёра чемпионата Европы U22, не смог противопоставить стабильной атаке и защите эффективных действий казахстанца.

    Таким образом, Зейнуллинов продолжает борьбу за медаль Кубка мира, демонстрируя отличную форму и настрой.

    Ранее действующая чемпионка мира Аида Абикеева одержала победу над представительницей Великобритании Дион Бурман, выступая в вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу «World Boxing Cup Astana 2025».

    Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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