Рекордное число магнитных бурь на Земле произошло в январе

Максимальное с 2017 года количество дней с магнитными бурями было зафиксировано в январе 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно сообщению лаборатории, начало 2026 года указывает на то, что этот год может стать наиболее активным в геомагнитном отношении как минимум за последние 10 лет. Только в январе было зарегистрировано 10 дней с магнитными бурями, что является максимальным показателем за весь 25-й цикл солнечной активности, а также самым высоким значением с сентября 2017 года.

Уточняется, что основным источником магнитных бурь стали корональные дыры.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

С начала года магнитные бури были зафиксированы в ночь со 2 на 3 января, в ночь на 11 января, 20 января, 5 февраля.