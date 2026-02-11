РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:39, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Рекордное число магнитных бурь на Земле произошло в январе

    Основным источником магнитных бурь стали корональные дыры, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    погода, солнце, осень, весна, деревья, ауа райы, күн, күз, тал, көктем
    Фото: Айгерим Амантаева / Kazinform

    Максимальное с 2017 года количество дней с магнитными бурями было зафиксировано в январе 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Согласно сообщению лаборатории, начало 2026 года указывает на то, что этот год может стать наиболее активным в геомагнитном отношении как минимум за последние 10 лет. Только в январе было зарегистрировано 10 дней с магнитными бурями, что является максимальным показателем за весь 25-й цикл солнечной активности, а также самым высоким значением с сентября 2017 года.

    Уточняется, что основным источником магнитных бурь стали корональные дыры.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    С начала года магнитные бури были зафиксированы в ночь со 2 на 3 января, в ночь на 11 января, 20 января, 5 февраля.

    Динара Жусупбекова
    Автор
