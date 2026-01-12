На Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

Она оказалась примечательной из-за мощных полярных сияний, которые в отдельных районах опускались до широт примерно 50 градусов, отметили в лаборатории. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Фото: ТАСС

Неблагоприятная погода во многих местах существенно затруднила наблюдение такого явления, пояснили в лаборатории.

Уточняется, что магнитная буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток.

Отмечается, что, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому возможны афтершоки.

Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, как магнитные бури влияют на организм человека.

Напомним, число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет.