    20:00, 11 Январь 2026 | GMT +5

    На Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

    Магнитная буря произошла на Земле в ночь на 11 января, она стала второй с начала 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    полярное сияние из-за магнитной бури
    Фото: © Лев Федосеев/ ТАСС

    Она оказалась примечательной из-за мощных полярных сияний, которые в отдельных районах опускались до широт примерно 50 градусов, отметили в лаборатории. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

    магнитная буря
    Фото: ТАСС

    Неблагоприятная погода во многих местах существенно затруднила наблюдение такого явления, пояснили в лаборатории.

    Уточняется, что магнитная буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток.

    Отмечается, что, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому возможны афтершоки.

    Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее мы сообщали о том, как магнитные бури влияют на организм человека.

    Напомним, число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет.

