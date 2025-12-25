Магнитные бури участились: 2025 год стал рекордным

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечает, что с начала года магнитные бури наблюдались в 69 случаях против 44 случаев в 2024 году. Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения 4 и выше (желтый и красный уровень). Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75% больше.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Сравнимые и большие значения по числу дней с магнитными бурями последний раз достигались в 2015 (79 случаев) и 2016 (69 случаев) годах.

— Значение 2016 года, при этом, почти наверняка будет перекрыто за оставшуюся неделю года: на Землю продолжает действовать крупная корональная дыра, — уточняется в сообщении.

Как отметили специалисты, основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, стало «необычно большое число корональных дыр на Солнце».

— Так как признаков системного снижения числа корональных дыр или уменьшения их размера пока не наблюдается, можно ожидать, что как минимум первые месяцы наступающего 2026 года будут продолжать находиться под их существенным влиянием, и повышенное число магнитных бурь пока сохранится, — подытожили ученые.

