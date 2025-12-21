Тургайские геоглифы: как древние сооружения «отмечают» день зимнего солнцестояния

Как поясняет костанайский исследователь Дмитрий Дей, в эти дни Солнце в течение нескольких суток восходит практически в одной и той же точке горизонта, совпадая с ориентирами, заложенными в структуре земляных сооружений тысячи лет назад.

Фото: turgay.kz

По его словам, явление зимнего солнцестояния наблюдается ежегодно.

— В районе Уштогайских геоглифов Солнце около трех дней «зависает» над крайней насыпью. Это не случайность и не редкое совпадение — так происходит каждый год, — отмечает исследователь.

Причина явления связана с наклоном земной оси. Он объясняет, что в течение года точки восхода Солнца смещаются вдоль горизонта — от северо-востока к юго-востоку. В конце декабря Солнце достигает крайнего южного положения, останавливается на несколько дней, а затем начинает движение обратно. Этот момент и называют зимним солнцестоянием — началом нового солнечного года.

— С 25 декабря день начинает прибавляться, ночь — сокращаться. Для древних обществ это был ключевой момент календаря, — поясняет Дмитрий Дей.

Фото: turgay.kz

Исследования показывают, что часть Тургайских геоглифов ориентирована строго по линии север–юг. Именно такая точность позволяет использовать их как своеобразные солнечные календари.

— Если направление выдержано, календарь «работает» полностью. Даже небольшие отклонения всё равно позволяют фиксировать восходы и закаты Солнца, — говорит исследователь.

При этом, по его словам, возможные изменения географического положения полюсов в далеком прошлом могли влиять на точность таких ориентиров.

Фото: turgay.kz

Тургайские геоглифы были обнаружены в 2007 году при изучении космоснимков в Google Earth. Первоначально сооружения считались курганами или погребальными комплексами, однако археологические раскопки показали: это сложные объекты земляной архитектуры, не связанные с захоронениями.

С 2008 года исследования ведутся в рамках проекта Turgay Discovery. За 18 лет объекты получили мировую известность: о них писали The New York Times, Business Insider, журнал Smithsonian, а документальные фильмы снимали телеканалы США, Японии, Канады и Великобритании.

С 2023 по декабрь 2025 года проведено 11 экспедиций. Учёные исследовали 8 геоглифов и прилегающие территории, обнаружив 11 древних стоянок и более 5000 артефактов. Большинство находок относится к эпохе неолита, включая керамику маханджарской культуры.

Ключевым стало открытие 2025 года — фрагменты неолитической керамики были найдены непосредственно на насыпях одного из геоглифов. Это позволяет пересмотреть возраст сооружений.

— Если OSL-анализ подтвердит датировку около 8000 лет, Тургайские геоглифы окажутся одними из самых древних подобных объектов в мире, старше линий Наска, — подчёркивает Дмитрий Дей.

По мнению исследователя, связь геоглифов с солнечными циклами, включая день зимнего солнцестояния 21 декабря, подтверждает их сакральное и календарное значение для древних жителей степи. Это не только научное открытие, но и мощный потенциал для развития познавательного и научного туризма в Казахстане.

По версии журнала Русского географического общества «Вокруг света», геоглифы Тургайского прогиба входят в 5 открытий, сделанных на Земле при помощи спутников.

Напомним, 21 декабря 2025 года наступает самый короткий день для зимнего полушария. С этого момента начнется отсчет астрономической зимы.