Самый короткий день: 21 декабря наступает зимнее солнцестояние

По данным Gismeteo, 21 декабря в Северном полушарии наступает зимнее солнцестояние – день с самым коротким световым временем и самой длинной ночью в году. Астрономическое событие произойдет в 15:03 по всемирному времени.

Продолжительность светового дня, в зависимости от города и региона, будет варьироваться от 6 до 9,5 часа.

С этого момента официально начинается астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия 20 марта 2026 года. В Южном полушарии в это же время, наоборот, стартует лето – там будет самый длинный день в году.

Солнцестояние связано с наклоном земной оси. Зимой Северное полушарие получает меньше солнечного света, поэтому дни короче. После 21 декабря световой день начнет постепенно увеличиваться, однако ощутимое потепление придет позже.

Напомним, самый длинный день и короткая ночь в этом году были 21 июня: старт астрономического лета начался в 07:42 часов по времени Астаны.