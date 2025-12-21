РУ
    13:25, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самый короткий день: 21 декабря наступает зимнее солнцестояние

    Зимнее солнцестояние в Северном полушарии произойдет 21 декабря и даст старт началу астрономической зимы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зимнее солнцестояние
    Фото: freepik

    По данным Gismeteo, 21 декабря в Северном полушарии наступает зимнее солнцестояние – день с самым коротким световым временем и самой длинной ночью в году. Астрономическое событие произойдет в 15:03 по всемирному времени.

    Продолжительность светового дня, в зависимости от города и региона, будет варьироваться от 6 до 9,5 часа.

    С этого момента официально начинается астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия 20 марта 2026 года. В Южном полушарии в это же время, наоборот, стартует лето – там будет самый длинный день в году.

    Солнцестояние связано с наклоном земной оси. Зимой Северное полушарие получает меньше солнечного света, поэтому дни короче. После 21 декабря световой день начнет постепенно увеличиваться, однако ощутимое потепление придет позже.

    Напомним, самый длинный день и короткая ночь в этом году были 21 июня: старт астрономического лета начался в 07:42 часов по времени Астаны.

     

