Самый длинный день 2025 года: лето входит в свои права

По мнению астрономов, лето начинается не 1 июня, а именно в день летнего солнцестояния и заканчивается осенним равноденствием. Это значит, что в Северном полушарии оно длится примерно с 20–21 июня до 21–24 сентября. Точная дата может немного меняться из-за особенностей движения Земли и наклона ее оси.

В 2025 году самый длинный день для жителей Казахстана наступит 21 июня в 07 часов 42 минуты по времени Астаны.

В Астане 21 июня 2025 года восход Солнца состоится в 03:59, заход в 20:34, долгота дня составляет 20:34:51 — это самый большой показатель года. Например, накануне, 20 июня длительность светового дня будет короче на 5 милисекунд. А с 22 июня долгота дня начнет постепенно уменьшаться и составит уже 16:34:50. День пойдет на убыль, а ночи будут становится длиннее.

Кстати, целых пять дней, с 20 по 24 июня Солнце будет находиться в зените одно и то же время — в 12 часов 17 минут — как яркий признак летнего солнцестояния.

С этим красивым астрономическим событием связано много примет. Считается, что день летнего солнцестояния — это самая мощная энергетическая точка года, когда можно загадывать желания, которые сбудутся.

Еще одна хорошая примета — встретить рассвет в день солнцестояния: это должно дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод.