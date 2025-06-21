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    22:30, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Самый длинный день 2025 года: лето входит в свои права

    21 июня в Северном полушарии наступает летнее солнцестояние: Северный тропик максимально наклоняется к Солнцу, и солнечные лучи падают почти под прямым углом. В этот день на поверхность Земли поступает наибольшее количество солнечного света, и жители Северного полушария, в котором живут 90% населения Земли, наблюдают самый длинный день и самую короткую ночь года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    солнце
    Фото: pixabay.com

    По мнению астрономов, лето начинается не 1 июня, а именно в день летнего солнцестояния и заканчивается осенним равноденствием. Это значит, что в Северном полушарии оно длится примерно с 20–21 июня до 21–24 сентября. Точная дата может немного меняться из-за особенностей движения Земли и наклона ее оси.

    В 2025 году самый длинный день для жителей Казахстана наступит 21 июня в 07 часов 42 минуты по времени Астаны.

    В Астане 21 июня 2025 года восход Солнца состоится в 03:59, заход в 20:34, долгота дня составляет 20:34:51 — это самый большой показатель года. Например, накануне, 20 июня длительность светового дня будет короче на 5 милисекунд. А с 22 июня долгота дня начнет постепенно уменьшаться и составит уже 16:34:50. День пойдет на убыль, а ночи будут становится длиннее.

    Кстати, целых пять дней, с 20 по 24 июня Солнце будет находиться в зените одно и то же время — в 12 часов 17 минут — как яркий признак летнего солнцестояния.

    С этим красивым астрономическим событием связано много примет. Считается, что день летнего солнцестояния — это самая мощная энергетическая точка года, когда можно загадывать желания, которые сбудутся.

    Еще одна хорошая примета — встретить рассвет в день солнцестояния: это должно дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод.

    Теги:
    Солнцестояние Астана Космос
    Сара Кабикызы
    Сара Кабикызы
    Автор
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