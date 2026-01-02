РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Первая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь на 3 января

    Первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и достичь уровня G3 - сильная буря, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Магнитная буря
    Фото: ТАСС

    По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 31 декабря на Солнце произошла довольно сильная вспышка уровня M7.1, которая и станет причиной ожидаемой магнитной бури. Она сопровождалась направленным в сторону Земли выбросом массы.

    — Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше, — говорится в сообщении.

    В то же время, согласно прогностическим картам, предварительный пик магнитной бури ожидается  3 января, а вероятность магнитной бури в этот день составляет около 90%.

    Геомагнитная обстановка в течение новогодних каникул ожидается спокойной.

    — За исключением ближайших дней, первая половина месяца окрашена преимущественно в зеленые и редкие желтые цвета, — уточнили в лаборатории, отметив, что изменить ситуацию могут только новые сильные вспышки.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее мы сообщали о том, как магнитные бури влияют на организм человека. 

    Напомним, число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет.

    Теги:
    Солнце Здоровье Астрономия Космос
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают