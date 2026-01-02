Первая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь на 3 января

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 31 декабря на Солнце произошла довольно сильная вспышка уровня M7.1, которая и станет причиной ожидаемой магнитной бури. Она сопровождалась направленным в сторону Земли выбросом массы.

— Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше, — говорится в сообщении.

В то же время, согласно прогностическим картам, предварительный пик магнитной бури ожидается 3 января, а вероятность магнитной бури в этот день составляет около 90%.

Геомагнитная обстановка в течение новогодних каникул ожидается спокойной.

— За исключением ближайших дней, первая половина месяца окрашена преимущественно в зеленые и редкие желтые цвета, — уточнили в лаборатории, отметив, что изменить ситуацию могут только новые сильные вспышки.

