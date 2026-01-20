РУ
    10:33, 20 Январь 2026

    Сильная магнитная буря началась на Земле: мощность почти рекордная

    Магнитная буря достигла уровня G4 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», передает агентство Kazinform. 

    Сильная магнитная буря началась на Земле: мощность почти рекордная
    Фото: ТАСС

    Магнитная буря началась после удара облака плазмы от первой в 2026 году вспышки Х класса по Земле, которая произошла 18 января. 

    — Официально подтверждено — на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра — индукция магнитного поля — показывает значения, близкие к историческим рекордам, — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

    Как сообщает ТАСС, в последний раз буря такого уровня наблюдалась 12 ноября 2025 года. Тогда геомагнитный индекс Kp в пике достигал значений G4.3-G4.7.

    Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января на Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

    Теги:
    Земля Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
