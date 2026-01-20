Сильная магнитная буря началась на Земле: мощность почти рекордная

Магнитная буря началась после удара облака плазмы от первой в 2026 году вспышки Х класса по Земле, которая произошла 18 января.

— Официально подтверждено — на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра — индукция магнитного поля — показывает значения, близкие к историческим рекордам, — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как сообщает ТАСС, в последний раз буря такого уровня наблюдалась 12 ноября 2025 года. Тогда геомагнитный индекс Kp в пике достигал значений G4.3-G4.7.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января на Земле произошла вторая с начала года магнитная буря.