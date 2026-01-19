РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:28, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

    Мощность первой в 2026 году вспышки высочайшего класса, которая была зафиксирована вечером 18 января, достигла уровня Х1.9., передает агентство Kazinform. 

    Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце
    Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

    — 18 января в 21:09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4341 (S14E22) зарегистрирована вспышка X1.9 продолжительностью 59 минут, — говорится в сообщении российском Института прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова. 

    Как сообщает ТАСС, в последний раз вспышка класса Х была зафиксирована 8 декабря.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января на Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

    Солнце Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
