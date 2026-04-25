Реконструкция детдома в Баганашыле в Алматы: что происходит на объекте

Здание по адресу: микрорайон Баганашыл, улица Сыргабекова, 22 в августе 2025 года было передано в коммунальную собственность города. Ранее оно находилось на балансе Алматинской области. Уже в ноябре того же года здесь началась масштабная реконструкция.

Сегодня на территории ведутся активные строительные работы. Демонтированы четыре старых корпуса — сохранили лишь основной четырехэтажный блок. На площадке вырыты котлованы под новые здания, задействована спецтехника, работают строители.

Как сообщил генеральный директор ТОО «Integra Construction KZ» Мадияр Саттыбаев, перед началом работ было проведено техническое обследование объекта. По его результатам принято решение демонтировать четыре основных корпуса, поскольку они были построены в 1962 году и находились в неудовлетворительном состоянии, не соответствуя современным требованиям, в том числе нормам пожарной безопасности.

— Мы оставили только один основной четырехэтажный панельный корпус. В настоящее время ведутся работы по его усилению. В дальнейшем здание будет полностью обновлено и приведено в соответствие с действующими стандартами, — отметил он.

Согласно проекту, будущий центр поддержки детей рассчитан на 180 мест и будет состоять из пяти блоков.

Блок 1 — существующий четырехэтажный спальный корпус. На первом этаже разместятся медицинский пункт и общая зона, второй этаж отведен под административные помещения и частично медицинский блок. Третий и четвертый этажи рассчитаны на спальные комнаты общей вместимостью до 30 мест. Общая площадь здания составляет 2455,9 кв. м.

Блок 2 — двухэтажный административно-образовательный корпус. Здесь предусмотрены учебные кабинеты, включая кабинеты логопеда и психолога, мастерские для мальчиков и девочек, а также студия звукозаписи. Общая площадь — 1537,5 кв. м.

Блок 3 — трехэтажный спальный корпус, рассчитанный на 90 мест (по 30 мест на каждом этаже). Общая площадь здания — 3177,7 кв. м.

Блок 4 — еще один трехэтажный спальный корпус, но меньшей вместимости — 60 мест (по 20 на этаж). Общая площадь — 2287,6 кв. м.

Блок 5 — трехэтажный общественный корпус. На первом этаже разместится столовая на 180 человек с производственной кухней, а в подвальном помещении — прачечная. Второй этаж займет универсальный зал, который будет использоваться как спортивный и актовый. Общая площадь здания составляет 1870,6 кв. м.

Как отметил Мадияр Саттыбаев, при проектировании особое внимание уделили условиям проживания. В комнатах площадью 18 квадратных метров будут размещаться по четыре человека, тогда как ранее в них проживали по 6–8 воспитанников. Каждый блок будет оснащен кухней, прачечной и другими необходимыми бытовыми помещениями.

В целом площадь комплекса превысит 11 тысяч квадратных метров. Он разместится на участке в 2,5 гектара, при этом под основные здания отведут около 1,2 гектара. Оставшуюся территорию планируют благоустроить и дополнительно застроить — в частности, здесь появится спортивный центр.

— Это позволит сохранить территорию в общественном пользовании и не допустить ее передачи в частные руки, — подчеркнул Саттыбаев.

По его словам, завершение строительства намечено на конец сентября 2026 года. На данный момент на площадке задействовано около 30 рабочих и почти три десятка единиц техники. С началом монолитных работ число специалистов увеличится вдвое. Также параллельно дизайнеры разрабатывают интерьерные решения, чтобы будущие помещения выглядели современно, функционально и эстетично.

Проект финансируется за счет собственных средств застройщика — на его реализацию направлено порядка 5 млрд тенге. При проектировании учтены современные требования, включая сейсмическую и пожарную безопасность. Высота потолков увеличится до трех метров (ранее — 2,6 м).

— Дети — это наше будущее. Поэтому мы хотели поучаствовать в этом социальном проекте, показать значимость, создать им благоприятные, комфортные условия, которые в будущем повлияли бы на их жизнь положительно. Мы с общественным советом честно работаем, согласовываем все наши действия, в том числе и с депутатами маслихата. У нас была встреча в декабре с центром поддержки детей, мы им показали наши планировки и как все это будет происходить. Учли мнения детей, учителей, чтобы им завтра было комфортно жить со всеми условиями, чтобы они чувствовали себя как дома, — сказал он.

Мадияр Саттыбаев ответил на вопрос, почему компания решила сделать такой щедрый подарок и будет ли она получать что-либо взамен от акимата. По словам гендиректора, проект реализуется в рамках социальной ответственности и является частью традиции компании. Ранее они построили 15 комфортных школ, создавали коворкинг-зоны и реализовывали другие инициативы без каких-либо обязательств.

В разработке проекта участвовали не только специалисты, но и сами воспитанники. По словам президента выпускников детских домов Казахстана Рафаэля Гасанова, к обсуждению привлекали подростков, чтобы учесть их пожелания.

— Мы с первых дней привлекли межведомственную рабочую группу, в которую вошли ребята постарше, чтобы вместе с застройщиками обсудить все детали: где будет кровать, досуговая зона и так далее. Поэтому вопросы, которые возникают по ходу, обсуждаются сразу. Были, конечно, споры, горячие дискуссии. Это хорошо — есть взаимодействие, — сказал Гасанов.

Ранее в центре в Баганашыле проживали 122 ребенка. После реорганизации и объединения с центром поддержки детей № 2 «Мейрим» общее число воспитанников составило 152 человека. Сейчас они временно размещены в специальной школе-интернате № 1 для детей с нарушением слуха.

Один из воспитанников, 15-летний Кирилл Капранов, рассказал, что дети с нетерпением ждут возвращения.

— Нам показывали проект, рассказывали о сроках. Обещают завершить строительство в сентябре. Мы уже несколько раз приезжали на объект, видели, как идет работа. Очень ждем открытия, — поделился он.

Сейчас для детей организованы все необходимые условия: их ежедневно доставляют в школы на специальных автобусах.

Скандал в детдоме

В марте 2025 года вокруг детского дома «Баганашыл» разгорелся скандал. Воспитанники записали видеообращение, в котором выступили против возможного переселения из Алматы в Конаев и попросили оставить их в городе.

Позже в акимате Алматинской области заявили, что нынешние воспитанники останутся в Алматы, а новые дети будут размещаться в Конаеве, где был построен новый центр.

Однако спустя несколько месяцев в соцсетях появилось новое видеообращение воспитанников, в котором они вновь заявили о готовящемся переселении.

Впоследствии появилось скандальное видео с попыткой их выселения: детей пытались перевезти силой, но они сопротивлялись. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

После этого по поручению Президента переселение воспитанников было отменено, а по ситуации назначено служебное расследование.

В результате своих должностей лишились заместитель акима Алматинской области и руководители двух областных управлений.

Недавно сообщалось о сносе нескольких корпусов данного детского дома.