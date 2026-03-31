Реконструкция детдома в Баганашыле в Алматы: снесены несколько корпусов
В Алматы продолжается реконструкция детского дома в микрорайоне Баганашыл, передает агентство Kazinform.
В управлении образования города рассказали, как на сегодняшний день продвигаются работы. Отмечается, что 13 октября 2025 года между ТОО «Integra Construction» и управлением строительства был заключен меморандум о сотрудничестве по проектированию нового объекта.
— По итогам технического обследования установлено, что здания административного и учебного корпусов, а также спортивного и актового залов не подлежат сейсмоусилению и подлежат сносу. На сегодня работы по демонтажу указанных строений завершены, — сообщили в акимате.
Проектом предусмотрена реконструкция спального корпуса, а также строительство новых учебных, спортивных и административных зданий, а также столовой. Планируемый срок завершения работ — четвертый квартал 2026 года.
Здание детского дома «Баганашыл» в августе 2025 года было передано в коммунальную собственность города. Уже в ноябре начались работы по реконструкции. Тогда сообщалось, что на месте старого здания появится новый современный объект. Ранее в акимате также представили эскиз нового детдома «Баганашыл».
На время реконструкции воспитанники размещены в Центре поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах № 2 в Алматы. Сейчас там находятся более 100 детей.
Напомним, в марте 2025 года вокруг детского дома «Баганашыл» разгорелся скандал. Воспитанники записали видеообращение, в котором выступили против возможного переселения из Алматы в Конаев и попросили оставить их в городе.
Позже в акимате Алматинской области заявили, что нынешние воспитанники останутся в Алматы, а новые дети будут размещаться в Конаеве, где был построен новый центр.
Однако спустя несколько месяцев в соцсетях появилось новое видеообращение воспитанников, в котором они вновь заявили о готовящемся переселении.
Впоследствии появилось скандальное видео с попыткой их выселения. Детей пытались перевезти силой, но они сопротивлялись. Случай вызвал широкий общественный резонанс.
После этого по поручению Президента переселение воспитанников было отменено, а по ситуации назначено служебное расследование.
В результате своих должностей лишились заместитель акима Алматинской области и руководители двух областных управлений.