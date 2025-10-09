Эскиз нового детдома «Баганашыл» представили в Алматы

Заместитель акима города Азамат Калдыбеков на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что детский дом будет полностью реконструирован в рамках поручения Президента РК.

— На сегодняшний день проект уже подготовлен. Компания Integro взяла на себя все обязательства в рамках социальной ответственности бизнеса и готова приступить к работам сразу после переезда воспитанников, — отметил он.

Фото: РСК Алматы

Руководитель управления образования города Сайран Сайфеденов уточнил, что процесс переселения воспитанников и начало реконструкции находятся под ежедневным контролем.

— Разрабатывается проект документации ремонта, в рамках которого предусмотрена реконструкция основного корпуса и частичный снос хозяйственных построек. Также запланировано строительство нового административного корпуса. Мы проработали вопрос переезда детей в интернат №1 (Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха), который находится в ведении нашего управления. Ранее в этом интернате проживали воспитанники специализированного дома «Жанұя» — более 90 детей. Все необходимые приготовления завершены: школа-интернат предоставит для воспитанников почти 1100 квадратных метров, в 18 комнатах проведен текущий ремонт. Помещения полностью готовы. Ожидаем, что к концу этой недели дети переедут, и здание «Баганашыл» будет освобождено, чтобы строительная компания могла приступить к ремонтным работам, — сообщил глава управления.

Напомним, ранее в Алматы разгорелся скандал вокруг детского дома «Баганашыл». Поводом послужила информация, появившаяся в марте этого года, о планах переноса областного детского дома №1 из микрорайона Баганашыл в Алматы в город Конаев. После этого воспитанники учреждения записали видеообращение с просьбой не переселять их.

Позже в акимате Алматинской области заявили, что нынешние дети останутся в Алматы, а новые поступающие будут размещаться в Конаеве, где строился новый центр.

Однако спустя несколько месяцев в соцсетях появилось новое видеообращение воспитанников, в котором они вновь заявили о готовящемся переселении. Впоследствии появилось скандальное видео с попыткой их выселения: детей пытались перевезти силой, но они сопротивлялись. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

21 июля пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай сообщил, что по поручению Президента переселение воспитанников отменено, а по ситуации назначено служебное расследование. В результате своих должностей лишились заместитель акима Алматинской области и руководители двух областных управлений.