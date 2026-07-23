Разрушенный после дождей мост через реку Тургень восстановят и сдадут в ноябре

В Алматинской области определили подрядчика, который приступил к восстановлению разрушенного моста, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

Несколько недель назад вследствие продолжительных осадков река Тургень вышла из берегов, что привело к разрушению моста.

Позже стало известно, что аварийный мост через Тургень заменят новым.

Данный объект был признан аварийным еще в 2024 году. В настоящее время определен подрядчик, который приступил к восстановлению моста. Завершить строительные работы планируется в течение трех месяцев. Аким Алматинской области Марат Султангазиев специально посетил объект и ознакомился с ходом строительства.

В настоящее время на объекте задействованы четыре единицы техники, работы выполняют более десяти специалистов. Строительство моста началось неделю назад. Демонтажные работы полностью завершены, ведется подготовка к буровым работам. По словам подрядчика, объект планируется полностью сдать в эксплуатацию в ноябре.

— Этот мост имеет важное значение как для жителей, так и для туристов. Поэтому особое внимание необходимо уделить качеству работ и соблюдению сроков строительства. Все технические требования должны строго выполняться на каждом этапе реализации проекта, — подчеркнул глава региона.

Напомним, в первые дни июля из-за сильных осадков в Тургенском ущелье резко поднялся уровень воды в реке Тургень, что привело к размыву участков автомобильной дороги Турген — Ассы. В зоне подтопления оказались 17 юрт. Кроме того, были подтоплены четыре дворовых участка в садоводческом обществе «Водник».

В целях безопасности спасателями МЧС были эвакуированы 58 человек, в том числе 21 ребенок и 8 иностранных граждан.