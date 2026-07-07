Аварийный мост через реку Тургень заменят новым в Алматинской области

В Енбекшиказахском районе Алматинской области начнутся работы по замене аварийного моста через реку Тургень, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее из-за сильных осадков в Тургенском ущелье резко поднялся уровень воды в реке Тургень, что привело к размыву участков автомобильной дороги Тургень — Асы. В связи с угрозой безопасности было временно приостановлено движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге областного значения КВ-49 «Автодорога вдоль БАК».

Как сообщили в акимате Алматинской области, 1 июля 2026 года вследствие обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Тургень, в результате чего был зафиксирован размыв грунта вокруг данного аварийного мостового сооружения.

В акимате уточнили, что мост через реку Тургень на 54-м километре автомобильной дороги КВ-49 был признан аварийным еще в 2024 году. В связи с этим движение по нему было ограничено.

— Для замены аварийного моста разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и предусмотрено финансирование. По итогам государственных закупок определена подрядная организация. Подрядчик в текущем месяце приступит к строительно-монтажным работам, — сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что река Тургень в Алматинской области вышла из берегов, туристов срочно эвакуировали.

Напомним, в Алматинской области продолжается круглосуточный мониторинг селеопасных участков и русел рек.