Русло реки Аксай углубляют в Алматинской области

В Алматинской области продолжается круглосуточный мониторинг селеопасных участков и русел рек, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ДЧС региона сообщили, что в связи с дождливой погодой и проведением профилактических мероприятий в период селеопасного сезона силы и средства ведомства переведены на усиленный режим дежурства.

Одновременно продолжаются работы по углублению русла реки Аксай и устройству подъездной дороги к месту размыва. Уже выполнено 205 рейсов по доставке и отсыпке инертных материалов. Работы по расширению русла проведены на трех участках. Общая протяженность углубленного русла составила 140 метров, глубина — до шести метров.

Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 27 человек и 19 единиц специальной техники.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Карасайского района Багдат Шарипбеков сообщил, что гидрологическая обстановка в регионе остается стабильной. Необходимости в эвакуации населения не возникало, происшествий не зарегистрировано.

Он также подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем, а мониторинг селеопасных участков продолжается в круглосуточном режиме.

Ранее в селе Жанатурмыс Карасайского района произошел обвал грунта на территории ТОО «Карьер Аксай». Причиной стало размывание основания русла реки Аксай. 2 июля была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.