Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан
В рамках празднования Дня работников средств массовой информации Фонд Президентских инициатив «Дара» вручил сотрудникам ведущих медиаорганизаций Казахстана сертификаты на квартиры от имени Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform.
В ходе торжественной церемонии Советник Президента — Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.
— По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева данное мероприятие организуется уже третий год подряд. Это демонстрирует, что Президент неизменно поддерживает работников отечественных СМИ. В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры и другие специалисты отечественных медиа. Кроме того, особое внимание было уделено социально уязвимым категориям: в списке получателей — многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Я искренне рад успехам своих коллег и от всего сердца вас поздравляю, — отметил Руслан Желдибай.
Сертификаты на жилье получили сотрудники Республиканской телерадиокорпорации «Qazaqstan», АО «Агентство „Хабар“, АО „Qazcontent“, ТОО „Қазақ газеттері“, ТОО „ЕВРАЗИЯ+ОРТ“, медиахолдинга „Atameken Business“, TengriNews и других СМИ. Среди обладателей новых квартир специалисты различных направлений медиапроизводства: редакторы дубляжа, операторы эфира, звукорежиссеры, операторы-постановщики, телеоператоры, корректоры и другие профессионалы, ежедневно обеспечивающие создание качественного информационного продукта.
— Одна из инициатив Главы государства — обеспечение представителей СМИ жильем — успешно реализуется при постоянной поддержке фонда «Дара». Реализация проектов, оказывающих позитивное влияние на общество и улучшающих благополучие граждан, остается для нас одной из главных ценностей, — подчеркнул глава Фонда Президентских инициатив «Дара» Мухамедкали Тауан.
В 2023 году квартиры по договорам безвозмездной передачи имущества получили 65 сотрудников пяти государственных СМИ. В 2024 году было передано 68 квартир работникам различных медиаструктур. В текущем году еще 66 представителей медиаотрасли получили ключи от новых квартир, продолжая добрую традицию адресной поддержки журналистов и технических специалистов, вносящих вклад в развитие национального медиапространства.
Напомним, что в преддверии Дня работников СМИ в Казахстане выдающиеся профессионалы получили награды.
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