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    12:47, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан

    В рамках празднования Дня работников средств массовой информации Фонд Президентских инициатив «Дара» вручил сотрудникам ведущих медиаорганизаций Казахстана сертификаты на квартиры от имени Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform.

    Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан
    Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

    В ходе торжественной церемонии Советник Президента — Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

    Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан
    Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

    — По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева данное мероприятие организуется уже третий год подряд. Это демонстрирует, что Президент неизменно поддерживает работников отечественных СМИ. В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры и другие специалисты отечественных медиа. Кроме того, особое внимание было уделено социально уязвимым категориям: в списке получателей — многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Я искренне рад успехам своих коллег и от всего сердца вас поздравляю, — отметил Руслан Желдибай.

    Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан
    Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

    Сертификаты на жилье получили сотрудники Республиканской телерадиокорпорации «Qazaqstan», АО «Агентство „Хабар“, АО „Qazcontent“, ТОО „Қазақ газеттері“, ТОО „ЕВРАЗИЯ+ОРТ“, медиахолдинга „Atameken Business“, TengriNews и других СМИ. Среди обладателей новых квартир специалисты различных направлений медиапроизводства: редакторы дубляжа, операторы эфира, звукорежиссеры, операторы-постановщики, телеоператоры, корректоры и другие профессионалы, ежедневно обеспечивающие создание качественного информационного продукта.

    — Одна из инициатив Главы государства — обеспечение представителей СМИ жильем — успешно реализуется при постоянной поддержке фонда «Дара». Реализация проектов, оказывающих позитивное влияние на общество и улучшающих благополучие граждан, остается для нас одной из главных ценностей, — подчеркнул глава Фонда Президентских инициатив «Дара» Мухамедкали Тауан.

    Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан
    Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

    В 2023 году квартиры по договорам безвозмездной передачи имущества получили 65 сотрудников пяти государственных СМИ. В 2024 году было передано 68 квартир работникам различных медиаструктур. В текущем году еще 66 представителей медиаотрасли получили ключи от новых квартир, продолжая добрую традицию адресной поддержки журналистов и технических специалистов, вносящих вклад в развитие национального медиапространства.

    Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан
    Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»
    Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан
    Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

    Напомним, что в преддверии Дня работников СМИ в Казахстане выдающиеся профессионалы получили награды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

    Партия «AMANAT» подвела итоги традиционного республиканского конкурса среди журналистов «Медиа-премия „AMANAT“.

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов вручил награды победителям премии для журналистов «Парламент сөзі».

    Корреспондент Kazinform стал лауреатом премии «Золотое перо Узбекистана».

    А также в Астане стали известны обладатели национальной телевизионной премии «Тұмар» — 2025. Победу в номинации «Лучший документальный фильм» одержала картина телеканала JIBEK JOLY «Человек с острова Кулалы». В номинации «Лучший социальный проект» победил проект телеканала JIBEK JOLY «Таза қала».

    Теги:
    Президент Казахстана СМИ Журналист Награда Жилье
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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