Работники СМИ получили квартиры от имени Президента Республики Казахстан

В ходе торжественной церемонии Советник Президента — Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

— По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева данное мероприятие организуется уже третий год подряд. Это демонстрирует, что Президент неизменно поддерживает работников отечественных СМИ. В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры и другие специалисты отечественных медиа. Кроме того, особое внимание было уделено социально уязвимым категориям: в списке получателей — многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Я искренне рад успехам своих коллег и от всего сердца вас поздравляю, — отметил Руслан Желдибай.

Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

Сертификаты на жилье получили сотрудники Республиканской телерадиокорпорации «Qazaqstan», АО «Агентство „Хабар“, АО „Qazcontent“, ТОО „Қазақ газеттері“, ТОО „ЕВРАЗИЯ+ОРТ“, медиахолдинга „Atameken Business“, TengriNews и других СМИ. Среди обладателей новых квартир специалисты различных направлений медиапроизводства: редакторы дубляжа, операторы эфира, звукорежиссеры, операторы-постановщики, телеоператоры, корректоры и другие профессионалы, ежедневно обеспечивающие создание качественного информационного продукта.

— Одна из инициатив Главы государства — обеспечение представителей СМИ жильем — успешно реализуется при постоянной поддержке фонда «Дара». Реализация проектов, оказывающих позитивное влияние на общество и улучшающих благополучие граждан, остается для нас одной из главных ценностей, — подчеркнул глава Фонда Президентских инициатив «Дара» Мухамедкали Тауан.

Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

В 2023 году квартиры по договорам безвозмездной передачи имущества получили 65 сотрудников пяти государственных СМИ. В 2024 году было передано 68 квартир работникам различных медиаструктур. В текущем году еще 66 представителей медиаотрасли получили ключи от новых квартир, продолжая добрую традицию адресной поддержки журналистов и технических специалистов, вносящих вклад в развитие национального медиапространства.

Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара»

Напомним, что в преддверии Дня работников СМИ в Казахстане выдающиеся профессионалы получили награды.

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

Партия «AMANAT» подвела итоги традиционного республиканского конкурса среди журналистов «Медиа-премия „AMANAT“.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов вручил награды победителям премии для журналистов «Парламент сөзі».

Корреспондент Kazinform стал лауреатом премии «Золотое перо Узбекистана».

А также в Астане стали известны обладатели национальной телевизионной премии «Тұмар» — 2025. Победу в номинации «Лучший документальный фильм» одержала картина телеканала JIBEK JOLY «Человек с острова Кулалы». В номинации «Лучший социальный проект» победил проект телеканала JIBEK JOLY «Таза қала».