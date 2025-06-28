Корреспондент Kazinform стал лауреатом премии «Золотое перо Узбекистана»

Торжественная церемония вручения премии прошла в самом сердце Ташкента во Дворце международных форумов. В мероприятии приняли участие представители министерств, депутаты, журналисты ведущих международных и местных средств массовой информации, ветераны журналистики, а также почётные гости из-за рубежа.

Среди лауреатов международной премии «Золотое перо» — корреспондент Kazinform Мадибек Жанибеков, который более трёх лет представляет агентство в Узбекистане. В ходе церемонии вручения узбекская сторона особо подчеркнула его весомый вклад в укрепление сотрудничества между братскими народами Казахстана и Узбекистана.

— В своих публикациях Мадибек Жанибеков ярко отразил качественно новый этап в развитии казахстанско-узбекских отношений. Особенно следует отметить его значительный вклад в развитие культурных связей. Присуждение премии «Золотое перо» — признание его самоотверженного труда, — отметил узбекский журналист Дмитрий Поваров.

Выступая на церемонии награждения, Мадибек Жанибеков подчеркнул, что за этой победой стоит коллективный труд всей команды агентства Kazinform.

— Для меня большая честь получить премию «Золотое перо». Эта награда свидетельствует о том, что добрососедство и дружба, основанные на взаимном доверии между нашими народами, вышли на новый уровень. Это достижение — не только моя личная заслуга, но и результат слаженной работы всего коллектива агентства Kazinform. Я выражаю искреннюю благодарность узбекской стороне за оказанное уважение. Желаю дальнейшего укрепления и развития дружественных отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником — Днём работников средств массовой информации, — сказал Мадибек Жанибеков.

Международная премия «Золотое перо» считается одной из главных национальных наград, вручаемых представителям средств массовой информации в Узбекистане. Она была учреждена в 2006 году по инициативе президента страны.