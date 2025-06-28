Корреспондент Kazinform стал лауреатом премии «Золотое перо Узбекистана»
Журналист информационного агентства Kazinform Мадибек Жанибеков стал обладателем награды престижной международной премии «Золотое перо Узбекистана», передает корреспондент агентства Kazinform.
Торжественная церемония вручения премии прошла в самом сердце Ташкента во Дворце международных форумов. В мероприятии приняли участие представители министерств, депутаты, журналисты ведущих международных и местных средств массовой информации, ветераны журналистики, а также почётные гости из-за рубежа.
Среди лауреатов международной премии «Золотое перо» — корреспондент Kazinform Мадибек Жанибеков, который более трёх лет представляет агентство в Узбекистане. В ходе церемонии вручения узбекская сторона особо подчеркнула его весомый вклад в укрепление сотрудничества между братскими народами Казахстана и Узбекистана.
— В своих публикациях Мадибек Жанибеков ярко отразил качественно новый этап в развитии казахстанско-узбекских отношений. Особенно следует отметить его значительный вклад в развитие культурных связей. Присуждение премии «Золотое перо» — признание его самоотверженного труда, — отметил узбекский журналист Дмитрий Поваров.
Выступая на церемонии награждения, Мадибек Жанибеков подчеркнул, что за этой победой стоит коллективный труд всей команды агентства Kazinform.
— Для меня большая честь получить премию «Золотое перо». Эта награда свидетельствует о том, что добрососедство и дружба, основанные на взаимном доверии между нашими народами, вышли на новый уровень. Это достижение — не только моя личная заслуга, но и результат слаженной работы всего коллектива агентства Kazinform. Я выражаю искреннюю благодарность узбекской стороне за оказанное уважение. Желаю дальнейшего укрепления и развития дружественных отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником — Днём работников средств массовой информации, — сказал Мадибек Жанибеков.
Международная премия «Золотое перо» считается одной из главных национальных наград, вручаемых представителям средств массовой информации в Узбекистане. Она была учреждена в 2006 году по инициативе президента страны.