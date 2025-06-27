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    21:37, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Преемственность национальных ценностей – журналисты о медиа-премии «AMANAT – 2025»

    В преддверии Дня работников средств массовой информации партия «AMANAT» подвела итоги традиционного республиканского конкурса среди журналистов «Медиа-премия «AMANAT». В этом году определены 11 победителей в 10 номинациях. За всю ее историю лауреатами премии стали более 150 представителей отечественной медиасферы, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Кошанов
    Фото: партия «AMANAT»

    Партия «AMANAT» проводит республиканский конкурс среди журналистов уже 16-й год подряд. За эти годы он состоялся и стал заметным событием в информационной жизни страны. Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поздравил победителей премии и всех представителей средств массовой информации с предстоящим профессиональным праздником.

    - Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистское сообщество и вручил награды работникам СМИ. Президент подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации. И действительно, журналист является зеркалом общества, защитником правды и проводником народных устремлений. Все это наглядно показывает высокие роль и место средств массовой информации в нашем обществе. Вы главный ключ к формированию общественных настроений, сказал он, обращаясь к участникам церемонии.

    Ерлан Кошанов
    Фото: партия «AMANAT»

    В ходе своего выступления Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня партия «AMANAT» активно взаимодействует со СМИ в рамках исполнения своей предвыборной программы. Он также отметил значимый вклад журналистов в реализацию партийных проектов «Жер аманаты», «Ауыл аманаты», «Қарызсыз қоғам» и многих других. Все они ориентированы на решение конкретных проблем граждан.

    Ерлан Кошанов
    Фото: партия «AMANAT»

    Спикер Мажилиса обратил внимание на то, что именно через медиа премию партия акцентирует внимание СМИ на важнейших для страны вопросах. Это реформы Главы государства, исторические события, проекты партии. И все они очень близки журналистам. В этом году на конкурс поступило около 3000 заявок. Около четверти всех работ приходится на номинацию «Лучший материал о человеке труда». Кроме того, в этом году впервые была учреждена специальная номинация «Taza Qazaqstan» за вклад в экологическую повестку, а также номинация в честь 30-летия Конституции. Особое внимание было уделено региональной журналистике, а также блогерам, формирующим общественное мнение в социальных сетях.

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    Фото: партия «AMANAT»

    Победителем в номинации «Телевизия үздігі» стал Жигер Сарсен. По его мнению, партия «AMANAT» демонстрирует приверженность интересам страны и на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку отечественной журналистике через проведение конкурса, который стал ярким примером признания профессионального труда журналистов.

    В специальной номинации «Алаш аманаты» был отмечен Аманкелды Курмет. Его материал был посвящен сохранению исторической памяти и теме национальной идентичности. По его словам, полученная награда отражает не только признание одной публикации, но и всей журналистской деятельности, направленной на укрепление преемственности национальных ценностей. Он подчеркнул, что партия «AMANAT» системно поддерживает важные темы, формирующие национальное самосознание, и именно такая работа, по его убеждению, придаёт смысл журналистской профессии.

    Ерлан Кошанов
    Фото: партия «AMANAT»

    Так, решением конкурсной комиссии победителями «МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT» в этом году стали:

    1. в номинации «Лучший материал о проводимых в стране реформах» – корреспондент-редактор сайта «Tengrinews.kz» Аружан Дарибай;
    2. в номинации «Лучший материал о человеке труда» – руководитель дирекции документальных фильмов АО «РТРК «Қазақстан» Нурбек Бекбауов;
    3. в номинации «Лучший материал о молодежи» – старший корреспондент интернет-портала «El.kz» Акмарал Саипбек;
    4. в номинации «Лучший материал о регионе» – заместитель главного редактора телеканала «Qyzylorda» Бекзат Ескалиев и шеф-редактор телеканала «Сарыарка» Гулбакша Акажанова;
    5. в номинации «Лучший материал о деятельности партии» – корреспондент информационной программы «Информбюро» на телеканале «31 канал» Сымбат Байжокенов;
    6. в номинации «Taza Qazaqstan» – лучший материал об экологии и охране окружающей среды – корреспондент информационного агентства «Azattyq Rýhy» Аягоз Курмаш;
    7. в номинации «Закон и Порядок», посвящённой 30-летию Конституции РК – заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Камбар Ахметов.

    Обладателями специальных премий стали:

    1. премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова – ведущий информационно-аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар» Жигер Сарсен;
    2. премии «Алаш аманаты» – главный редактор газеты «AIQYN» Аманкелди Курмет;
    3. премии «За активную гражданскую позицию» – журналист и общественный деятель Ляйля Султанкызы.

     

    Теги:
    СМИ Награда
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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