Пришкольные лагеря в Алматы: как будут отдыхать дети летом

Пришкольные лагеря начнут работать 27 мая. В акимате Алматы рассказали, как будет организован летний досуг для школьников, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата города, в этом году в пришкольных лагерях отдохнут 266 тысяч детей. Отдых организован по двум направлениям: оздоровление и занятость.

Оздоровительным отдыхом планируется охватить 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями, а также из малообеспеченных и многодетных семей. В лагере «Өрнек» Дворца школьников за три сезона смогут отдохнуть 900 детей. Это воспитанники детского дома «Жанұя», дети из семей социально уязвимых слоев населения, а также победители конкурсов и соревнований.

— Занятостью будут охвачены 263 тысячи школьников. В рамках этого направления будут организованы туристические поездки по области и республике, выездные спортивные сборы, трехдневные походы, экскурсии, дебатные лагеря, языковые летние школы и другие. На базе 17 колледжей впервые будет запущен проект «Лето с будущей профессией» для учащихся 8-х классов. Более 200 школьникам предоставят возможность интересно и с пользой провести часть летних каникул», — сообщили в пресс-службе акимата города.

При школах № 57 и 171 будут работать этнолагеря. На территориях школ будут установлены юрты. Программа предусматривает полное погружение в особенности национальных традиций, ценностей и культуры, обычаев, формирование навыков рукоделия, лоскутного шитья, вязания.

— Также этим летом откроются 16 спортивных лагерей, где будут организованы интеллектуальные и творческие игры, спортивно-творческие конкурсы, викторины и другие. Кроме того, с 3 июня в Центрах инновационного творчества школьников Алатауского и Наурызбайского районов будут реализованы такие уникальные проекты «Дети и кино», «Дети и театр», «Stem-лагерь», — добавили в ведомстве.

В целом в этом году в 150 школах будут работать пришкольные лагеря с предоставлением горячего питания. Охват составит более 40 тысяч детей. В пришкольных профильных лагерях без питания будут охвачены 96 тысяч детей.

По вопросу устройства ребенка в пришкольный лагерь необходимо обратиться к социальному педагогу своей школы с заявлением о приеме.

Кроме того, все лето бесплатно будут работать кружки и секции в государственных организациях дополнительного образования: Дворец школьников, Дома школьников и Центры инновационного творчества. Кружки будут доступны по следующим направлениям: ораторское искусство, актерское мастерство, журналистика, домбра, вокал, фортепиано, хореография, гончарное искусство, тогызкумалак, бокс, дзюдо, современное садоводство, робототехника Lego, 3D-моделирование, AR/VR, авиамоделирование, программирование. Бесплатные кружки предназначены для всех категорий детей.

Ранее сообщалось о том, как и где будут отдыхать летом школьники в Астане, Карагандинской области, Акмолинской области.

Также Министерством здравоохранения будут усилены меры контроля за состоянием водоснабжения, качеством продуктов питания и соблюдением норм гигиены в местах проживания детей во время летнего оздоровительного сезона.

Недавно депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев выступил с предложением по качественной организации летнего отдыха детей в стране. Он указал на некоторые пробелы, приведя в пример прошлогодний инцидент, где в селе Узынагаш Алматинской области был организован детский лагерь в сауне.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил обеспечить детей летним отдыхом на должном уровне.