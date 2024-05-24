Где будут отдыхать летом акмолинские школьники?

В Акмолинской области создана межведомственная мониторинговая группа, которая ежемесячно будет посещать объекты отдыха школьников. Группа уже провела первичный осмотр детских загородных лагерей и определила уровень их готовности. Также персонал и педагогические кадры государственных и частных лагерей были проверены на судимость. Об этом сообщил руководителя управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Управление образования Акмолинской области

Скоро для 132 тысяч школьников области начнутся летние каникулы. В текущем году при акимате региона созданы областной штаб по организации летнего отдыха и межведомственная мониторинговая группа, которая ежемесячно будет посещать объекты отдыха школьников.

Всего на территории области запланирована работа 20 лагерей, среди которых один центр республиканского значения — РУОЦ «Балдаурен», четыре лагеря в ведомстве управлений образования Северо-Казахстанской области и города Астаны, семь лагерей частных, восемь лагерей находятся в коммунальной собственности области.

— В результате паводка пострадал государственный лагерь «Ишим» в Атбасарском районе. Этот лагерь закрыт на проведение восстановительных работ. Остальные восемь государственных лагерей и семь частных ведут подготовительные работы к открытию летних сезонов, — отметил Ш. Оразалин.

В области есть и частные загородные лагеря. В июне запланировано открытие нового частного лагеря «Астана кэмп» в селе Коянды Целиноградского района с проектной мощностью 350 детей в сезон.

По предварительным данным, отдыхом в лагерях будет охвачено порядка 14 500 детей.

— С 10 по 15 мая областной мониторинговой группой проведен первичный осмотр детских загородных лагерей и определен уровень их готовности к проведению летних смен. Персонал и педагогические кадры государственных и частных лагерей проверены на судимость. В целях безопасности на местах, где расположены лагеря, будет организовано ежедневное посещение участковыми инспекторами. В период проведения смен со школьниками сотрудниками ДЧС и полиции будут проводиться профилактические мероприятия, — отметил спикер.

По словам руководителя облуправления образования, на модернизацию акмолинских лагерей в 2024 году из бюджета области выделено 314,6 млн тг. Это на капитальный ремонт ДОЦ «Жулдыз» и ОК «Сункар».

Дополнительно к загородным лагерям на базе 488 школ региона будут работать пришкольные площадки с питанием и без него.

Находящиеся в «группе риска» 18 868 акмолинских школьников, в первую очередь, будут охвачены отдыхом и оздоровлением.

— Бесплатным загородным отдыхом будет обеспечено порядка трех тысяч школьников. На приобретение путевок из фонда «всеобуч» запланировано порядка 121,5 млн тг. для детей из социально уязвимых слоев населения. 1005 путевок в лагеря для детей 5-8 классов сельских школ предоставлено фондом «Казахстан халкына». Таким образом всеми формами оздоровления и отдыха будет охвачено 120 500 детей или 88,6%, — добавил выступающий.

В центре «Болашақ сарайы» будет работать областная летняя школа SUMMER SСHOLL с участием школьников области по программированию, биотехнологиям, экологии, медиа-школе. В течение недели ребята будут вести опытную работу на уникальном оборудовании в инновационных лабораториях «Болашақ сарайы». В свободное время для школьников будет организовано посещение бассейна, экскурсии в музеи и театры города Кокшетау. За два года работы SUMMER SСHOLL уже было охвачено 55 детей из Атбасарского, Бурабайского, Аккольского, Зерендинского, Целиноградского районов и городов Степногорска и Кокшетау.