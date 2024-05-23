Минздрав РК дал рекомендации владельцам детских лагерей и родителям

Министерством здравоохранения РК будут усилены меры контроля за состоянием водоснабжения, качеством продуктов питания и соблюдением норм гигиены в местах проживания детей во время летнего оздоровительного сезона. В каждом лагере предусмотрено наличие медицинского персонала для оказания необходимой помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В местах купания отобраны 95 проб воды водоемов и 41 проба почвы, по результатам лабораторных исследований пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Охвачено мониторингом 45 сезонных загородных лагерей.

В течение всего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг за состоянием воды водоемов и бассейнов.

Основные требования безопасного пребывания детей в летнем лагере

Территория лагеря должна быть огорожена, организованы бесперебойная подача питьевой воды, горячее водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание и обеспечивается медицинское обслуживание.

Для безопасного отдыха детей необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Владельцам детских летних загородных организаций:

До начала заезда детей обеспечить своевременную и качественную подготовку лагерей к открытию и получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающего соответствие лагеря установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Не допускать к работе с детьми и на пищеблок лиц, не имеющих личные медкнижки с допуском к работе. Своевременно направлять на медосмотр сотрудников. Количество детей должно соответствовать мощности лагеря (спальных помещений, технологическому оборудованию на пищеблоке). При первых признаках заболевания детей – обращаться в ближайшую медицинскую организацию.

Родителям: