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    23:00, 22 Май 2024 | GMT +6

    Минздрав РК дал рекомендации владельцам детских лагерей и родителям

    летний отдых
    Фото: Минздрав РК

    Министерством здравоохранения РК будут усилены меры контроля за состоянием водоснабжения, качеством продуктов питания и соблюдением норм гигиены в местах проживания детей во время летнего оздоровительного сезона. В каждом лагере предусмотрено наличие медицинского персонала для оказания необходимой помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В местах купания отобраны 95 проб воды водоемов и 41 проба почвы, по результатам лабораторных исследований пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Охвачено мониторингом 45 сезонных загородных лагерей.

    В течение всего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг за состоянием воды водоемов и бассейнов.

    Основные требования безопасного пребывания детей в летнем лагере

    Территория лагеря должна быть огорожена, организованы бесперебойная подача питьевой воды, горячее водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание и обеспечивается медицинское обслуживание.

    Для безопасного отдыха детей необходимо соблюдать следующие рекомендации.

    Владельцам детских летних загородных организаций:

    1. До начала заезда детей обеспечить своевременную и качественную подготовку лагерей к открытию и получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающего соответствие лагеря установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
    2. Не допускать к работе с детьми и на пищеблок лиц, не имеющих личные медкнижки с допуском к работе. Своевременно направлять на медосмотр сотрудников.
    3. Количество детей должно соответствовать мощности лагеря (спальных помещений, технологическому оборудованию на пищеблоке).
    4. При первых признаках заболевания детей – обращаться в ближайшую медицинскую организацию.

    Родителям:

    1. При выборе лагеря руководствоваться перечнем детских оздоровительных организаций, размещенным на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
    2. Перед отправкой ребенка в загородный лагерь убедиться о его самочувствии. О наличии у ребенка аллергии, хронических заболеваниях и пищевых предпочтениях заранее предупредите сопровождающее лицо (педагога), об этом должна быть сделана запись и в медицинской справке на ребенка.
    3. По всем фактам нарушений необходимо обратиться в территориальное подразделение Комитета (контактные телефоны и адреса размещены на официальных сайтах).
    Теги:
    Закон и право летний лагерь Детский отдых Общество Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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