Минздрав РК дал рекомендации владельцам детских лагерей и родителям
Министерством здравоохранения РК будут усилены меры контроля за состоянием водоснабжения, качеством продуктов питания и соблюдением норм гигиены в местах проживания детей во время летнего оздоровительного сезона. В каждом лагере предусмотрено наличие медицинского персонала для оказания необходимой помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В местах купания отобраны 95 проб воды водоемов и 41 проба почвы, по результатам лабораторных исследований пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Охвачено мониторингом 45 сезонных загородных лагерей.
В течение всего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг за состоянием воды водоемов и бассейнов.
Основные требования безопасного пребывания детей в летнем лагере
Территория лагеря должна быть огорожена, организованы бесперебойная подача питьевой воды, горячее водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание и обеспечивается медицинское обслуживание.
Для безопасного отдыха детей необходимо соблюдать следующие рекомендации.
Владельцам детских летних загородных организаций:
- До начала заезда детей обеспечить своевременную и качественную подготовку лагерей к открытию и получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающего соответствие лагеря установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Не допускать к работе с детьми и на пищеблок лиц, не имеющих личные медкнижки с допуском к работе. Своевременно направлять на медосмотр сотрудников.
- Количество детей должно соответствовать мощности лагеря (спальных помещений, технологическому оборудованию на пищеблоке).
- При первых признаках заболевания детей – обращаться в ближайшую медицинскую организацию.
Родителям:
- При выборе лагеря руководствоваться перечнем детских оздоровительных организаций, размещенным на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
- Перед отправкой ребенка в загородный лагерь убедиться о его самочувствии. О наличии у ребенка аллергии, хронических заболеваниях и пищевых предпочтениях заранее предупредите сопровождающее лицо (педагога), об этом должна быть сделана запись и в медицинской справке на ребенка.
- По всем фактам нарушений необходимо обратиться в территориальное подразделение Комитета (контактные телефоны и адреса размещены на официальных сайтах).