Как организуют детский отдых в Астане

О том, что организация летнего отдыха детей в Астане будет проведена по двум направлениям – оздоровление и занятость, рассказала на брифинге в Службе коммуникаций города заместитель руководителя управления образования Маржангуль Каирбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

За летний период 2024 года всеми видами летнего отдыха будут охвачены 206 468 школьников, или 96% от общего числа обучающихся 1-10 классов. В ходе брифинга стало известно, что первое направление для оздоровления и отдыха детей.

— На базе организаций образования города будут работать 97 пришкольных лагерей, 75 профильных лагерей по интересам учащихся, палаточный лагерь «Батыр», расположенный на территории Центра детско-юношеского туризма и краведения, в течение трех сезонов будет охвачено 150 детей. При школе-центре дополнительного образования № 43 будет функционировать спортивный лагерь «Ақ желкен» с 3 июня по 23 августа с охватом 720 детей, — сообщила Маржангуль Каирбаева.

Для организации летнего отдыха детей из малообеспеченных семей на бесплатной основе, за счет средств Фонда всеобщего обязательного образования бесплатно отдохнут 7 326 детей.

Также спикер уточнила, что учащиеся 5-9-х классов укрепят здоровье в республиканских оздоровительных лагерях: «Балдаурен — Щучинск», «Балдаурен — Капшагай», «Балдаурен — Балхаш», а учащихся 1-4-х классов «Бөбек». Согласно предоставленным квотам Министерства просвещения, в этих лагерях за лето отдохнут 458 детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Второе направление отдыха — организация занятости детей в летний период. Запланировано проведение 116 мероприятий с охватом 43 417 детей в бригадах по озеленению «Жасыл ел». Трудоустройство через центры занятости соцзащиты, трудовой отряд студентов, бригады по озеленению, школьные лестничества, работы на производственном предприятии, кампании по договору на летний период, ремонтно-строительной бригады, работы с родителями.

Также будут проведены более 300 творческих мероприятий с охватом 99 360 детей, 483 спортивно-туристических мероприятия с охватом 3 330 детей и 11 интеллектуальных мероприятий с охватом 4 848 детей. Планируется охватить 200 519 детей, или 99% по четырем направлениям.

По данным управления образования, в 2023-2024 учебном году количество учащихся в школах столицы составило более 263 тысяч. Из них завершат обучение 11 230 выпускников 11 классов и 19 952 учащихся 9-х классов. На «Алтын белгі» претендуют 294 ученика, а на аттестат с отличием — 717 учеников.

В этом году с 27 по 31 мая впервые в 5-8 классах, 10 классах пройдут промежуточные экзамены по предмету «Казахский язык и литература» с целью оценки усвоения учащимися содержания программ. Итоговые выпускные экзамены для обучающихся 9 классов будут проводиться с 29 мая по 10 июня по четырем предметам.

Государственные выпускные экзамены для обучающихся 11 (12) классов — с 28 мая по 11 июня по пяти предметам.

Торжественное вручение аттестатов для выпускников столицы состоится 14 июня. Также в столице пройдет самый масштабный вечер выпускников школ — форум «Елорда мақтанышы-2024».



