Мажилисмен раскритиковал места летнего отдыха для детей

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев выступил с предложением по качественной организации летнего отдыха детей в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Есть пробелы в организации летнего отдыха детей. Например, в прошлом году в селе Узынагаш Алматинской области был организован детский лагерь в сауне. Это вызвало большой резонанс в обществе. Только что завершился судебный процесс по этому вопросу. Виновные были осуждены и лишены свободы. Суд установил, что в 2023 году бизнесвумен разместила 50 детей в своей частной школе в качестве детского лагеря, а 300 детей — в банном комплексе с фитнес-центром. Пойти на такой негативный шаг по отношению к ребенку — это настоящий позор, разве это не развод на деньги?! Другой пример. В августе 2023 года Генеральная прокуратура выявила в Алматинской области восемь детских лагерей, действовавших без разрешения уполномоченного органа. Ситуация в них не вызывает никакой критики. Санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы не соблюдались вообще. Спортивные и детские площадки также не отвечают требованиям безопасности. В прошлом году в лагере «Байтерек» в Конаеве, несмотря на то, что это было указано в договоре, не был организован соответствующий отдых и обучение детей, — заявил Е. Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По его словам, лагерь «Гавайи» в Шымкенте не был оборудован пожарной сигнализацией и действовал без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения.

— Подобных примеров достаточно. Жаль, что вместо того, чтобы беззаботно отдохнуть в таких местах летнего отдыха и прийти на новый учебный год со свежими силами, дети сталкиваются с различными неприятностями. Соответствующий закон теперь допускает необъявленные проверки таких мест и строгие меры против тех, кто не подчиняется. Поэтому необходимо устранить все подобные пробелы и уделить внимание качественной организации летнего отдыха детей в этом году. При этом в стране полное отсутствие детских лагерей. Они охватывают лишь 10 процентов детей. Среди них лишь немногие могут обеспечить качественный отдых. После пандемии 30 процентов лагерей ушли с рынка. Честно говоря, статистика летнего отдыха детей не удивляет. Ведь местные администрации считают лагеря рядом со школами летним лагерем. В частности, школьные лагеря — это не летние каникулы, — подчеркнул депутат.

В этом контексте он предложил провести соответствующие работы в кратчайшие сроки.