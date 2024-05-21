Летний лагерь в здании сауны: Олжас Бектенов поручил исключить повторение ситуации

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил обеспечить детей летним отдыхом на должном уровне, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В прошлом году вы сами видели, что летние лагеря были организованы в банях и в других местах, которые не соответствуют условиям. В этом году мы не должны допустить этого. Возьмите на личный контроль, – сказал Олжас Бектенов, обращаясь к министру просвещения.

Гани Бейсембаев отметил, что сегодня 20 региональных штабов координируют вопросы обеспечения безопасности, оперативного реагирования и развития инфраструктуры.

- Их работа в межведомственной комиссии постоянно рассматривается. Также с МВД отрабатывается закрепление за каждым летним центром отдыха инспекторов полиции. В Министерстве здравоохранения взят на особый контроль вопрос получения летними лагерями заключения санэпидстанций. Данный вопрос на моем постоянном контроле, - заявил министр.

Напомним, в прошлом году в Алматы были зафиксированы случаи размещения школьников из социально уязвимых слоев населения в здании сауны вместо загородного детского лагеря. После поступления жалоб от родителей Министерством просвещения РК были созданы оперативные мобильные группы для проведения мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей.

Прокуратурой города были проведены расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации «детского лагеря в одном помещении с сауной».

Недавно в районном суде 2 Медеуского района Алматы вынесли приговор по нашумевшему делу. Виновные были осуждены и лишены свободы.