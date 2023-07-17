Лагерь в здании сауны недалеко от Алматы: детей перенаправят в другие центры для отдыха

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве просвещения РК прокомментировали информацию относительно ситуации в одном из частных детских центров оздоровления в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ»

«Представители Министерства и управления образования работают на месте.

Незамедлительно создана оперативная мобильная группа для проведения мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей.

В заинтересованные государственные органы в соответствии с их компетенцией направлены письма по вопросам безопасного нахождения детей в центре, а также касательно проведения конкурсных процедур, принятия и исполнения договорных обязательств.

Данный вопрос до полного его решения будет находиться на личном контроле Председателя комитета», - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее Министерством просвещения РК по организации оздоровительного отдыха, досуга детей принят комплекс мер. Проведен ряд установочных совещаний с участием представителей центральных госорганов, местных исполнительных органов, неправительственных организаций, председателя Республиканской Ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха (21 апреля 2023 года в городе Алматы), где были рассмотрены организационные вопросы. Разработана Концепция «Қазақстан – бақытты балалық мекені!» для организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул 2023 года, направленная для реализации в регионы.

В концепции даны рекомендации по обеспечению оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул, календарно-тематическое планирование летних каникул направление недели, тема недели. Для правильной организации летнего отдыха внедрена единая 10 дневная программа центров (лагерей), реализующих проект «Жаздық жолдама», направленная на педагогическую концепцию, предполагающая логику развития смены, наличия в каждый из периодов ее развития своей цели и задачи. В рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка» вносятся изменения в статью 57-1 ЗРК «Об образовании», ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». Принятие данных норм обеспечит создание электронного реестра организации отдыха и оздоровления и прозрачность деятельности организации отдыха и оздоровления.

Несмотря на все эти меры, направленные на главную цель — обеспечение безопасности наших детей, проявлена халатность со стороны руководства центра.

По информации управления образования г.Алматы, рассматривается вопрос расторжения договора с поставщиком услуг. В ближайшее время дети будут перенаправлены в другие центры для продолжения отдыха.

Как сообщалось, в Сети распространяется видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. Управление образования города будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг.

После поступления жалоб от родителей сотрудники управления образования Алматы экстренно выехали в загородный лагерь «Арман». Сообщается, что в отношении компании ТОО «БелРичи» готовится иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках.