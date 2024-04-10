Детский лагерь в здании сауны близ Алматы: суд вынес приговор

В районном суде №2 Медеуского района Алматы вынесли приговор по нашумевшему делу об организации детского лагеря в здании сауны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело было рассмотрено в отношении М., обвиняемого по статье 24 части 3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), статье 366 части 3 пункта 3 УК РК (Получение взятки) и Н., обвиняемой по статье 28 части 3 (Соучастие в уголовном правонарушении), статье 190 части 4 пункта 2 УК РК (Мошенничество).

Судом установлено, что М., являясь главным специалистом по проведению государственных закупок управления образования Алматы, в целях получения взятки от Н. признал ее компании ТОО «Б» и ТОО «А» победителем конкурса госзакупок услуг по организации летнего отдыха для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

— Летом 2023 года Н. привезла 50 детей СК «Ж» в свою частную школу. В этот же день, под видом организации ею детского лагеря, привезла 300 детей в банный комплекс с фитнес центром «Д». Родители детей и сотрудники СК «Ж», узнав о том, что местом отдыха детей фактически стали частная школа и банный комплекс с фитнес центром, забрали детей по домам. Вследствие преступных действий М. и Н. был сорван летний отдых детей, в том числе с особенными потребностями, которые находились в непригодных условиях, причем, среди посторонних лиц, — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Сотрудник управления образования вину не признал и просил суд его оправдать. Подсудимая Н. вину признала полностью, попросив суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

— Приговором суда М. осужден за совершение покушения на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненном запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Н. осуждена за совершение покушения на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, — отметили в горсуде.

Вина подсудимых доказана собранными по делу доказательствами, признанием в совершении инкриминируемых деяний подсудимой Н., показаниями свидетелей, заключениями специалистов, результатами негласных следственных действий.

Обстоятельства, смягчающие ответственность: первая судимость у М. и Н., наличие на иждивении двух малолетних детей у подсудимого M., и раскаяния Н. в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.

Летом прошлого года казахстанцев шокировало видео, на котором было видно, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. Тогда в управлении образования сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг.

После этого прокуроры Казахстана начали комплексные проверки в государственных, частных и палаточных детских лагерях.

Позже стало известно, как отдыхают школьники в детских лагерях Акмолинской области. Там нашли крысиный яд на кухне, плесень и жуткую вонь в комнатах, где размещены по 10 и более детей.

Недавно Алматинский городской суд также признал поставщика, организовавшего летний отдых для школьников, недобросовестным участником государственных закупок.