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    20:36, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Детский лагерь в здании сауны близ Алматы: суд вынес приговор

    лагерь
    Фото: facebook.com/Инка Рокеровна

    В районном суде №2 Медеуского района Алматы вынесли приговор по нашумевшему делу об организации детского лагеря в здании сауны, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Уголовное дело было рассмотрено в отношении М., обвиняемого по статье 24 части 3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), статье 366 части 3 пункта 3 УК РК (Получение взятки) и Н., обвиняемой по статье 28 части 3 (Соучастие в уголовном правонарушении), статье 190 части 4 пункта 2 УК РК (Мошенничество).

    Судом установлено, что М., являясь главным специалистом по проведению государственных закупок управления образования Алматы, в целях получения взятки от Н. признал ее компании ТОО «Б» и ТОО «А» победителем конкурса госзакупок услуг по организации летнего отдыха для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

    — Летом 2023 года Н. привезла 50 детей СК «Ж» в свою частную школу. В этот же день, под видом организации ею детского лагеря, привезла 300 детей в банный комплекс с фитнес центром «Д». Родители детей и сотрудники СК «Ж», узнав о том, что местом отдыха детей фактически стали частная школа и банный комплекс с фитнес центром, забрали детей по домам. Вследствие преступных действий М. и Н. был сорван летний отдых детей, в том числе с особенными потребностями, которые находились в непригодных условиях, причем, среди посторонних лиц, — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Сотрудник управления образования вину не признал и просил суд его оправдать. Подсудимая Н. вину признала полностью, попросив суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

    — Приговором суда М. осужден за совершение покушения на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненном запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Н. осуждена за совершение покушения на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, — отметили в горсуде.

    Вина подсудимых доказана собранными по делу доказательствами, признанием в совершении инкриминируемых деяний подсудимой Н., показаниями свидетелей, заключениями специалистов, результатами негласных следственных действий.

    Обстоятельства, смягчающие ответственность: первая судимость у М. и Н., наличие на иждивении двух малолетних детей у подсудимого M., и раскаяния Н. в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Летом прошлого года казахстанцев шокировало видео, на котором было видно, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря.  Тогда в управлении образования сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг.

    После этого прокуроры Казахстана начали комплексные проверки в государственных, частных и палаточных детских лагерях. 

    Позже стало известно, как отдыхают школьники в детских лагерях Акмолинской области. Там нашли крысиный яд на кухне, плесень и жуткую вонь в комнатах, где размещены по 10 и более детей. 

    Недавно Алматинский городской суд также признал поставщика, организовавшего летний отдых для школьников, недобросовестным участником государственных закупок. 

    Теги:
    Судебный процесс Суды Детский отдых Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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