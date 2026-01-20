РУ
    12:30, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент сообщил о проведении международной конференции «Большой Алтай — прародина тюрков»

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном Курултае подчеркнул важность проектов, направленных на укрепление исторической памяти и национального самосознания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Акорда

    Глава государства обратил внимание на сериал о Жошы хане и проведенное исследование тюркоязычных народов, отметив их вклад в популяризацию истории и культуры.

    Он сообщил о том, что с российскими коллегами и представителями других стран планируется провести международную конференцию «Большой Алтай — прародина тюрков». 

    Токаев подчеркнул, что такие инициативы способствуют формированию исторически грамотного и патриотически настроенного общества и укреплению международного научного сотрудничества.

    Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

    Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

    Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

     

