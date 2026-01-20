Президент сообщил о проведении международной конференции «Большой Алтай — прародина тюрков»

Глава государства обратил внимание на сериал о Жошы хане и проведенное исследование тюркоязычных народов, отметив их вклад в популяризацию истории и культуры.

Он сообщил о том, что с российскими коллегами и представителями других стран планируется провести международную конференцию «Большой Алтай — прародина тюрков».

Токаев подчеркнул, что такие инициативы способствуют формированию исторически грамотного и патриотически настроенного общества и укреплению международного научного сотрудничества.

Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.