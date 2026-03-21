телерадиокомплекс президента РК
    14:09, 21 Март 2026 | GMT +5

    Я верю в нашу молодежь, в ее знания, способности и энергию — Касым-Жомарт Токаев

    Глава государства отметил, что только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана, передает Кazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: акимат Шымкента

     — Сегодня в Туркестанской области проживает около 700 тысяч молодых граждан — это треть всего населения региона. Можно с уверенностью сказать, что насколько глубока история этого священного места, настолько же светлым будет его будущее.

    Находясь в регионе, где проживает много наших юных соотечественников, я хотел бы еще раз повторить: как Президент я верю в нашу молодежь, в ее знания, способности и энергию, — сказал Токаев.

    Президент отметил, что только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана. 

    — Будущее государства — в руках патриотичной, созидательной и ответственной молодежи. В этом нет никакого сомнения. Настоящий патриот — это тот, кто добросовестно и честно выполняет свою работу. Достаток, обретенный честным трудом, всегда будет благодатным. Ленивые и бездеятельные люди никогда не смогут стать подлинными патриотами. Нашему обществу нужны не декларации и пустые разговоры, а реальные дела. Патриотизм — это не звонкие речи и красование перед людьми, это, прежде всего, конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине, — сказал Глава государства в своем выступлении перед общественностью Туркестанской области.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    После в своем выступлении перед общественностью Туркестанской области Президент отметил, что Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Он подчеркнул историческую роль города в судьбе казахского народа.

    Также Касым-Жомарт Токаев выразил признательность казахстанцам, активно участвовавшим в референдуме, отметив, что новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения.

    Ранее Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

    Дамира Кеңесбай
