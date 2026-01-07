Президент Ливана заявил, что удары Израиля подрывают усилия по деэскалации
Обострение ситуации на ливанском направлении вновь сопровождается резкими политическими заявлениями на фоне попыток предотвратить дальнейшую эскалацию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Президент Ливана Джозеф Аун осудил серию израильских ударов, нанесенных во вторник по ряду населенных пунктов на юге и востоке страны, а также по городу Сайда. По его словам, эти действия подрывают предпринимаемые усилия по недопущению эскалации. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении администрации ливанского президента.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دان الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت في الساعات الماضية بلدات بقاعية وجنوبية عدة وصولا إلى مدينة صيدا ، معتبراً انها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة " الميكانيزم " غداً التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في…— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 6, 2026
Критика со стороны Ауна прозвучала после того, как Израиль в понедельник нанес серию ударов по южному и восточному Ливану.
Армия обороны Израиля заявила во вторник, что в ходе ударов были поражены объекты инфраструктуры, используемые группировками «Хезболла» и ХАМАС. По утверждению израильских военных, речь идет о складах вооружений, военных объектах, в том числе подземных, а также производственных мощностях ХАМАС на юге Ливана.
🎯STRUCK: Hezbollah and Hamas terror infrastructure sites in several areas in Lebanon.— Israel Defense Forces (@IDF) January 6, 2026
Targets struck:
• Several weapon storage facilities and military structures, both above and below ground
• Hamas weapons production sites in southern Lebanon, which were used for military…
В израильской армии отметили, что цели располагались в гражданских районах, а перед ударами распространялись предупреждения о необходимости эвакуации мирного населения. Также утверждается, что деятельность указанных группировок нарушает договоренности о прекращении огня.
В заявлении администрации президента Ливана отмечается, что атаки были осуществлены на фоне запланированного заседания комиссии по механизму прекращения огня, которая должна рассмотреть меры по прекращению боевых действий и восстановлению безопасности и стабильности на юге Ливана.
В повестку встречи входят вопросы возможного отвода израильских сил к южной границе, освобождения ливанских пленных и завершения развертывания вооруженных сил Ливана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701.
— Продолжающиеся удары Израиля направлены на срыв всех усилий, предпринимаемых на местном, региональном и международном уровнях для остановки эскалации, несмотря на взаимодействие Ливана с этими инициативами и меры, принятые правительством для распространения своей власти в районе южнее реки Литани, — говорится в заявлении президента.
В документе подчеркивается, что соответствующие меры были реализованы ливанской армией с соблюдением профессиональных стандартов и обязательств.
Президент Ливана вновь призвал международное сообщество к активному вмешательству с целью прекращения израильских ударов и обеспечения условий для работы комиссии по механизму прекращения огня при согласии сторон и международной поддержке.
