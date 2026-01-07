Президент Ливана заявил, что удары Израиля подрывают усилия по деэскалации

Президент Ливана Джозеф Аун осудил серию израильских ударов, нанесенных во вторник по ряду населенных пунктов на юге и востоке страны, а также по городу Сайда. По его словам, эти действия подрывают предпринимаемые усилия по недопущению эскалации. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении администрации ливанского президента.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دان الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت في الساعات الماضية بلدات بقاعية وجنوبية عدة وصولا إلى مدينة صيدا ، معتبراً انها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة " الميكانيزم " غداً التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 6, 2026

Критика со стороны Ауна прозвучала после того, как Израиль в понедельник нанес серию ударов по южному и восточному Ливану.

Армия обороны Израиля заявила во вторник, что в ходе ударов были поражены объекты инфраструктуры, используемые группировками «Хезболла» и ХАМАС. По утверждению израильских военных, речь идет о складах вооружений, военных объектах, в том числе подземных, а также производственных мощностях ХАМАС на юге Ливана.

🎯STRUCK: Hezbollah and Hamas terror infrastructure sites in several areas in Lebanon.



Targets struck:

• Several weapon storage facilities and military structures, both above and below ground

• Hamas weapons production sites in southern Lebanon, which were used for military… — Israel Defense Forces (@IDF) January 6, 2026

В израильской армии отметили, что цели располагались в гражданских районах, а перед ударами распространялись предупреждения о необходимости эвакуации мирного населения. Также утверждается, что деятельность указанных группировок нарушает договоренности о прекращении огня.

Фото: Muntasser Abdallah / L'Orient Today

В заявлении администрации президента Ливана отмечается, что атаки были осуществлены на фоне запланированного заседания комиссии по механизму прекращения огня, которая должна рассмотреть меры по прекращению боевых действий и восстановлению безопасности и стабильности на юге Ливана.

В повестку встречи входят вопросы возможного отвода израильских сил к южной границе, освобождения ливанских пленных и завершения развертывания вооруженных сил Ливана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701.

— Продолжающиеся удары Израиля направлены на срыв всех усилий, предпринимаемых на местном, региональном и международном уровнях для остановки эскалации, несмотря на взаимодействие Ливана с этими инициативами и меры, принятые правительством для распространения своей власти в районе южнее реки Литани, — говорится в заявлении президента.

В документе подчеркивается, что соответствующие меры были реализованы ливанской армией с соблюдением профессиональных стандартов и обязательств.

Президент Ливана вновь призвал международное сообщество к активному вмешательству с целью прекращения израильских ударов и обеспечения условий для работы комиссии по механизму прекращения огня при согласии сторон и международной поддержке.

