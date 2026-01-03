Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу о нанесении авиаударов по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболлы» на юге Ливана, включая тренировочный объект ее элитного подразделения «Радван».

Согласно сообщению израильской армии, удары были нанесены по тренировочной базе, использовавшейся для подготовки бойцов к планированию и проведению атак против израильских военных и гражданского населения, включая учения с боевой стрельбой и обучение обращению с оружием.

По утверждению ЦАХАЛ, также были поражены дополнительные объекты, применявшиеся для хранения вооружений.

🔴 Israeli warplanes have carried out an airstrike on the area of Wadi al-Akhdar in Iqlim al-Tuffah and the Sajed hills, according to our correspondent in the South. More than five Israeli warplanes are flying over South Lebanon at a low altitude. pic.twitter.com/DZ2cLhSLBc — L'Orient Today (@lorienttoday) January 2, 2026

В израильской армии заявили, что подобная деятельность «Хезболлы» является нарушением достигнутых договоренностей между Израилем и Ливаном, подчеркнув намерение продолжать действия против угроз, исходящих от группировки.

В свою очередь Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильские военные самолеты около полудня по местному времени в пятницу нанесли серию интенсивных авиаударов по равнине Акмате и окрестностям Рихана в районе Джабаль ар-Рихан.

По данным агентства, спустя несколько минут последовали дополнительные удары по территории между населенными пунктами Ансар и Зрарие с применением ракет класса «воздух–земля». Кроме того, сообщается о трех авиаударах по долине между населенными пунктами Кфарва и Ааззе в округе Набатия.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений на данный момент не приводится.

Израиль продолжает атаки на Ливан, вопреки соглашению о прекращении огня.

Читайте также: Ливан под давлением: будет ли разоружение «Хезболлы».