    21:00, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Очередное обострение на ливанском направлении сопровождается взаимными заявлениями сторон о характере и целях нанесенных ударов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com/ @idfonline

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу о нанесении авиаударов по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболлы» на юге Ливана, включая тренировочный объект ее элитного подразделения «Радван».

    Согласно сообщению израильской армии, удары были нанесены по тренировочной базе, использовавшейся для подготовки бойцов к планированию и проведению атак против израильских военных и гражданского населения, включая учения с боевой стрельбой и обучение обращению с оружием.

    По утверждению ЦАХАЛ, также были поражены дополнительные объекты, применявшиеся для хранения вооружений.

    В израильской армии заявили, что подобная деятельность «Хезболлы» является нарушением достигнутых договоренностей между Израилем и Ливаном, подчеркнув намерение продолжать действия против угроз, исходящих от группировки.

    В свою очередь Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильские военные самолеты около полудня по местному времени в пятницу нанесли серию интенсивных авиаударов по равнине Акмате и окрестностям Рихана в районе Джабаль ар-Рихан.

    По данным агентства, спустя несколько минут последовали дополнительные удары по территории между населенными пунктами Ансар и Зрарие с применением ракет класса «воздух–земля». Кроме того, сообщается о трех авиаударах по долине между населенными пунктами Кфарва и Ааззе в округе Набатия.

    Информация о пострадавших и масштабах разрушений на данный момент не приводится.

    Израиль продолжает атаки на Ливан, вопреки соглашению о прекращении огня.

    Читайте также: Ливан под давлением: будет ли разоружение «Хезболлы».

    Арсен Утешев
