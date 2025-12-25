Авиаудары Израиля вновь зафиксированы на юге Ливана

Как пишет издание, ВВС Израиля нанесли удары по провинции Эн- Набатия на юге Ливана.

Израиль продолжает атаки на Ливан, вопреки соглашению о прекращении огня, достигнутому 27 ноября 2024 года.

Ливанское информагентство NNA сообщает о том, что израильские истребители нанесли серию ударов по району долин Нумейрия и Хомин в провинции Эн-Набатия.

Кроме того, отмечается повышенная активность израильских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами провинции.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как после израильских ударов над районами, подвергшимися израильским ударам, поднимаются столбы дыма.

Ливанские власти пока не делали заявлений относительно атак и возможных жертв.

Между тем в сообщении израильской армии говорится о нанесении авиаударов по югу Ливана.

Утверждается, что мишенью атак стали позиции с пусковыми ракетными установками «Хезболлы» и объекты, ранее использовавшиеся этой группой.

Издание отмечает, что Израиль начал атаки на Ливан в октябре 2023 года, а в сентябре 2024 года они переросли в полномасштабную войну. В ходе боевых действий погибло более 4 тысяч человек и около 17 тысяч получили ранения.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое между «Хезболлой» и Израилем в ноябре 2024 года, израильская сторона нарушила эту договоренность более 4500 раз. В результате этих нарушений погибли и пострадали сотни мирных жителей.

— Израиль продолжает оккупировать пять высот, захваченных на территории Ливана, а также сохраняет свое присутствие в некоторых районах, которые удерживает на протяжении десятилетий. Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак Израиля на Ливан в период с 27 ноября 2024 года по 20 ноября 2025 года погиб 331 человек и 945 получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее американский сенатор заявил о перевооружении ХАМАС и «Хезболлы».