Американский сенатор заявил о перевооружении ХАМАС и «Хезболлы»

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм, находясь с визитом в Израиле в воскресенье, заявил, что палестинское движение ХАМАС и ливанская «Хезболла» продолжают наращивать вооружения, несмотря на действующие соглашения о прекращении огня в секторе Газа и на границе с Ливаном.

По словам сенатора, его впечатление заключается в том, что ХАМАС не только не разоружается, но и восстанавливает военный потенциал, одновременно укрепляя контроль над сектором Газа.

— По моему впечатлению, ХАМАС не разоружается, они перевооружаются. Более того, они пытаются консолидировать власть и не собираются от нее отказываться в Газе, — заявил Грэм в видеокомментарии, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля.

Он также выразил мнение, что аналогичный курс проводит и ливанская «Хезболла».

— По моему впечатлению, «Хезболла» также пытается нарастить вооружения. Такой исход неприемлем, — отметил американский сенатор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с оценками американского сенатора, назвав его «большим другом Израиля».

Sen. Graham: "My impression is that Hamas is not disarming; they're rearming. It's my impression that they're trying to consolidate power, not give it up, in Gaza. It's also my impression that Hezbollah is trying to make more weapons. That's unacceptable outcome". pic.twitter.com/GR6aKuORs9 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 21, 2025

Грэм подчеркнул, что реализация второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе окажется под угрозой, если ХАМАС сохранит вооруженные формирования. По его словам, движение должно быть поставлено в четкие временные рамки для выполнения требований по разоружению.

— Если этого не произойдет, я бы рекомендовал президенту Дональду Трампу дать Израилю возможность завершить операцию против ХАМАС, — заявил американский конгрессмен, добавив, что без разоружения движения невозможно обеспечить устойчивую стабильность в регионе.

Он также допустил возможность возобновления военных действий против «Хезболлы» в случае отказа ливанского движения сложить тяжелое вооружение, заявив о допустимости координированных действий США, Израиля и Ливана.

Заявления Грэма прозвучали на следующий день после консультаций США, Катара, Египта и Турции — международных посредников, которые призвали стороны конфликта в секторе Газа соблюдать режим прекращения огня и ускорить переход ко второму этапу соглашений. План предусматривает вывод израильских войск, создание временной администрации вместо ХАМАС, развертывание международных сил стабилизации и демилитаризацию территории.

Сенатор Грэм также поддержал позицию Израиля против участия Турции в возможной стабилизационной миссии, заявив, что такое решение не имеет политической поддержки внутри страны.

ХАМАС, в свою очередь, вновь обвинил Израиль в нарушениях режима прекращения огня и призвал посредников и Вашингтон вмешаться для их прекращения. Ливанское правительство заявляет о намерении разоружить «Хезболлу», начиная с южных районов страны, однако само шиитское движение ранее неоднократно отвергало подобные требования.

Тем временем Израиль продолжает регулярно наносить удары по Ливану.

Ранее в обзоре агентства Kazinform мы рассказывали о непростом выборе, стоящем перед Ливаном сегодня.