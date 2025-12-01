РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль нанес удары по сектору Газа на фоне усилий посредников по прекращению огня

    Атаки были зафиксированы в южных районах анклава, в то время как посредники обсуждают дальнейшие шаги по реализации соглашения о перемирии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль нанес удары по сектору Газа на фоне усилий посредников по прекращению огня
    Фото: Anadolu

    Израильские силы нанесли серию авиационных и морских ударов по южной части сектора Газа. Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, атаки были зафиксированы в районах Хан-Юниса и Рафаха.

    В районе Бани-Сухейла к востоку от Хан-Юниса израильская авиация нанесла удары по жилым кварталам, одновременно велся пулеметный огонь по восточным районам города, а также артиллерийские обстрелы. Израильские военно-морские силы, как сообщается, открыли огонь у побережья Хан-Юниса.

    В районе Рафаха израильские катера вели пулеметный огонь в направлении рыболовных судов, находившихся недалеко от берега. Информации о пострадавших не поступало.

    Атаки произошли на фоне действующего режима прекращения огня в секторе Газа, вступившего в силу 10 октября. Палестинская сторона заявляет о продолжающихся военных действиях против гражданских объектов на территории анклава.

    Между тем, по сообщениям Государственного департамента США, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в пятницу планирует провести встречу с представителями Катара, Египта и Турции, которые являются странами-посредниками в переговорах по урегулированию прекращения огня в секторе Газа.

    Переговоры, как ожидается, пройдут в Майами и будут посвящены обсуждению дальнейшей реализации второго этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
