Израиль нанес удары по сектору Газа на фоне усилий посредников по прекращению огня

Израильские силы нанесли серию авиационных и морских ударов по южной части сектора Газа. Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, атаки были зафиксированы в районах Хан-Юниса и Рафаха.

В районе Бани-Сухейла к востоку от Хан-Юниса израильская авиация нанесла удары по жилым кварталам, одновременно велся пулеметный огонь по восточным районам города, а также артиллерийские обстрелы. Израильские военно-морские силы, как сообщается, открыли огонь у побережья Хан-Юниса.

В районе Рафаха израильские катера вели пулеметный огонь в направлении рыболовных судов, находившихся недалеко от берега. Информации о пострадавших не поступало.

Атаки произошли на фоне действующего режима прекращения огня в секторе Газа, вступившего в силу 10 октября. Палестинская сторона заявляет о продолжающихся военных действиях против гражданских объектов на территории анклава.

Между тем, по сообщениям Государственного департамента США, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в пятницу планирует провести встречу с представителями Катара, Египта и Турции, которые являются странами-посредниками в переговорах по урегулированию прекращения огня в секторе Газа.

Переговоры, как ожидается, пройдут в Майами и будут посвящены обсуждению дальнейшей реализации второго этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.

