Израиль вновь нанес удары по Газе

Как пишет Anadolu Ajansı, массированным авиаударам и артиллерийскому обстрелу подверглись различные районы в восточной части города Газа.

Израильская армия также подвергла атаке северо-восточную часть лагеря беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа, ведя беспорядочную стрельбу по различным районам.

По данным пресс-службы правительства Газы, после вступления в силу режима прекращения огня израильская армия нарушала его сотни раз, в результате чего погибло не менее 391 палестинца и более тысячи получили ранения.

Отмечается, что израильские атаки на сектор Газа, начавшиеся 8 октября 2023 года и продолжающиеся в течение двух лет, привели к гибели более 70 тыс. палестинцев, большинство из которых женщины и дети, а также к более чем 171 тыс. раненых.

Ранее сообщалось, что глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, говоря о разоружении, подчеркнул необходимость гарантий, что война не вспыхнет снова.