РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль вновь нанес удары по Газе

    Израильская армия продолжает нарушать режим прекращения огня в секторе Газа и снова нанесла удары по различным районам с применением авиации и артиллерии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как пишет Anadolu Ajansı, массированным авиаударам и артиллерийскому обстрелу подверглись различные районы в восточной части города Газа.

    Израильская армия также подвергла атаке северо-восточную часть лагеря беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа, ведя беспорядочную стрельбу по различным районам.

    По данным пресс-службы правительства Газы, после вступления в силу режима прекращения огня израильская армия нарушала его сотни раз, в результате чего погибло не менее 391 палестинца и более тысячи получили ранения.

    Отмечается, что израильские атаки на сектор Газа, начавшиеся 8 октября 2023 года и продолжающиеся в течение двух лет, привели к гибели более 70 тыс. палестинцев, большинство из которых женщины и дети, а также к более чем 171 тыс. раненых.

    Ранее сообщалось, что глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, говоря о разоружении, подчеркнул необходимость гарантий, что война не вспыхнет снова.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости Израиль
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают