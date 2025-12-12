ХАМАС для разоружения необходимы гарантии невозобновления войны в Газе

— В то время, как мы приближаемся ко второй фазе мирного плана, перед нами стоит серьезный вызов. Есть силы, стремящиеся навязать нам свою волю. Подобно тому, как говорит премьер-министр Израиля — отобрать у нас оружие любым способом, не исключая силового. Наш народ отвергает это, — отметил Машель, подчеркнув, что угрозу сектору Газа представляет Израиль, а не вооруженные формирования Газы.

Глава политбюро ХАМАС предложил перейти ко второму этапу мирного плана и заявил, что план разоружения ХАМАС выглядит реалистично, аргументируя тем, что более прагматичный подход США повышает шансы на успех.

— Верю, что американский прагматичный образ мышления, предполагающий достижение цели мягкими средствами, помощь медиаторов, наших друзей по всему миру поможет сформировать видение, которое будет согласованно с администрацией США и затем представлено Израилю как обязательное к исполнению, — отметил он.

Второй, более проблемный этап, прекращения огня в секторе Газа затрагивает вывод израильских войск, разоружение палестинцев и официальное прекращение боевых действий.

Ранее премьер-министр Катара сообщил о том, что в переговорах по Газе наступил «критический момент».

Мы также писали, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества.