    15:11, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС для разоружения необходимы гарантии невозобновления войны в Газе

    Говоря о разоружении ХАМАС глава политбюро движения Халед Машаль подчеркнул необходимость гарантий, что война не вспыхнет снова. Об этом он сообщил интервью Al Jazeera, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Al Jazeera

    — В то время, как мы приближаемся ко второй фазе мирного плана, перед нами стоит серьезный вызов. Есть силы, стремящиеся навязать нам свою волю. Подобно тому, как говорит премьер-министр Израиля — отобрать у нас оружие любым способом, не исключая силового. Наш народ отвергает это, — отметил Машель, подчеркнув, что угрозу сектору Газа представляет Израиль, а не вооруженные формирования Газы.

    Глава политбюро ХАМАС предложил перейти ко второму этапу мирного плана и заявил, что план разоружения ХАМАС выглядит реалистично, аргументируя тем, что более прагматичный подход США повышает шансы на успех.

    — Верю, что американский прагматичный образ мышления, предполагающий достижение цели мягкими средствами, помощь медиаторов, наших друзей по всему миру поможет сформировать видение, которое будет согласованно с администрацией США и затем представлено Израилю как обязательное к исполнению, — отметил он. 

    Второй, более проблемный этап, прекращения огня в секторе Газа затрагивает вывод израильских войск, разоружение палестинцев и официальное прекращение боевых действий.

    Ранее премьер-министр Катара сообщил о том, что в переговорах по Газе наступил «критический момент».

    Мы также писали, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества.

     

    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
