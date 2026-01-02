Более 1800 миротворцев ООН покинули южную часть Ливана
Более 1800 миротворцев ООН покинули южную часть Ливана с начала ноября 2025 года, еще более 300 человек должны оставить регион к маю 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Об этом сообщила официальный представитель Временных сил ООН в Ливане Кэндис Арделл.
— Вывод миротворцев объясняется общим сокращением бюджета, а не досрочным закрытием миссии, отметила она. Резолюция 2790 Совета Безопасности ООН, принятая в конце августа 2025 года, продлила мандат ВСООНЛ до 31 декабря 2026 года и санкционировала их постепенный вывод после этого, — пишет издание.
В составе ВСООНЛ служат около 10500 миротворцев из порядка 50 стран.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Очередное обострение на ливанском направлении сопровождается взаимными заявлениями сторон о характере и целях нанесенных ударов.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу о нанесении авиаударов по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболлы» на юге Ливана, включая тренировочный объект ее элитного подразделения «Радван».