Касым-Жомарт Токаев отметил значение открытия филиала МГИМО в Астане
Глава государства принял ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана высоко оценил авторитет МГИМО в подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.
В данном контексте он приветствовал открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, где уже приступили к обучению первые 100 студентов.
В завершение встречи Глава государства выразил уверенность, что общее стремление академических сообществ Казахстана и России к плодотворному взаимодействию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Пекинского университета языка и культуры, ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», с председателем попечительского совета образовательного фонда Woosong, а также с президентом и вице-канцлером Queen’s. University