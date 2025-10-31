РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев отметил значение открытия филиала МГИМО в Астане

    Глава государства принял ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    р
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана высоко оценил авторитет МГИМО в подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.

    В данном контексте он приветствовал открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, где уже приступили к обучению первые 100 студентов.

    р
    Фото: Акорда

    В завершение встречи Глава государства выразил уверенность, что общее стремление академических сообществ Казахстана и России к плодотворному взаимодействию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Пекинского университета языка и культуры, ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», с председателем попечительского совета образовательного фонда Woosong, а также с президентом и вице-канцлером Queen’s. University

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Образование МГИМО
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают