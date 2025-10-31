Касым-Жомарт Токаев отметил значение открытия филиала МГИМО в Астане

Президент Казахстана высоко оценил авторитет МГИМО в подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.

В данном контексте он приветствовал открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, где уже приступили к обучению первые 100 студентов.

Фото: Акорда

В завершение встречи Глава государства выразил уверенность, что общее стремление академических сообществ Казахстана и России к плодотворному взаимодействию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Пекинского университета языка и культуры, ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», с председателем попечительского совета образовательного фонда Woosong, а также с президентом и вице-канцлером Queen’s. University