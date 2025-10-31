РУ
    15:32, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ким Сонг Кёнгу за открытие в Туркестане филиала Woosong University

    Глава государства принял председателя попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнга, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    о
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ким Сонг Кёнгу за открытие в Туркестане филиала Woosong University, отвечающего передовым мировым стандартам в сфере образования.

    Президент отметил, что создание филиала имеет особое значение – это не только образовательный проект, но и символ культурного сближения народов Казахстана и Южной Кореи.

    В свою очередь Ким Сонг Кёнг подчеркнул, что Woosong University, признанный одним из флагманов науки и образования не только Азии, но и всего мира, будет содействовать усилению интеллектуального потенциала нашей страны.

    о
    Фото: Акорда

    В ходе беседы были обсуждены вопросы развития человеческого капитала, повышения качества системы образования, подготовки высококвалифицированных инженеров и востребованных специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Пекинского университета языка и культуры и ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

    Акорда Президент Казахстана Образование Касым-Жомарт Токаев
    Гульжан Тасмаганбетова
