    15:02, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

    Глава государства провел встречу с ректором МИФИ Владимиром Шевченко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    В ходе беседы с ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимиром Шевченко Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана.

    Глава государства рассказал собеседнику, что в нашей стране начата реализация масштабного проекта по строительству первой АЭС с участием международного консорциума во главе с «Росатомом». Кроме того, планируется возведение еще нескольких станций.

    В 2022 году в Алматы был открыт филиал МИФИ, который уже выпустил первых магистров.

    о
    Фото: Акорда

    По мнению Президента, это будет способствовать в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ядерной энергетики.

    МИФИ признан одним из мировых флагманов в развитии ядерной науки и подготовке специалистов-атомщиков.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Пекинского университета языка и культуры.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Атомная энергетика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
