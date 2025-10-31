РУ
    14:35, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры

    В ходе встречи Главы государства с президентом Пекинского университета Дуань Пэном были обсуждены вопросы развития технологий искусственного интеллекта, взаимодействия в научно-образовательной сфере, подготовки квалифицированных лингвистов-китаеведов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял президента Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэна
    Фото: Акорда

    В начале беседы Президент подчеркнул, что открытие филиала университета в Астане стало еще одним зримым олицетворением в высшей степени плодотворного казахско-китайского сотрудничества, способствуя укреплению гуманитарных связей и формированию интеллектуальных мостов между странами.

    В свою очередь Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения.

    Ранее Глава государства прининял участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.

    Наталья Мосунова
