Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры

В начале беседы Президент подчеркнул, что открытие филиала университета в Астане стало еще одним зримым олицетворением в высшей степени плодотворного казахско-китайского сотрудничества, способствуя укреплению гуманитарных связей и формированию интеллектуальных мостов между странами.

В свою очередь Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения.

Ранее Глава государства прининял участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.