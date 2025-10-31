Президент Казахстана обсудил перспективы сотрудничества с руководством Queen’s University Belfast

Президент Казахстана отметил, что один из ведущих научно-исследовательских вузов Великобритании Queen’s University Belfast представляет значительный интерес для Казахстана не только в сфере образования, но и в научно-исследовательской деятельности.

Фото: Акорда

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы подготовки специалистов для различных отраслей, в том числе для сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Пекинского университета языка и культуры, ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и с председателем попечительского совета образовательного фонда Woosong.