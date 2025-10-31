РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:05, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана обсудил перспективы сотрудничества с руководством Queen’s University Belfast

    Касым-Жомарт Токаев принял президента и вице-канцлера Queen’s University Belfast Иана Грира, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    р
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана отметил, что один из ведущих научно-исследовательских вузов Великобритании Queen’s University Belfast представляет значительный интерес для Казахстана не только в сфере образования, но и в научно-исследовательской деятельности.

    р
    Фото: Акорда

    В ходе встречи собеседники обсудили вопросы подготовки специалистов для различных отраслей, в том числе для сельского хозяйства.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Пекинского университета языка и культуры, ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и с председателем попечительского совета образовательного фонда Woosong.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Образование
