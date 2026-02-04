РУ
    Премьер-министр Пакистана тепло приветствовал Президента Республики Казахстан в Исламабаде

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф тепло приветствовал Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Исламабаде,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — Благодарим Вас за то, что нашли время посетить нашу братскую страну. Народ Пакистана, Правительство и я лично очень рады приветствовать Вас на нашей земле. Казахстан является естественным стратегическим партнером для нас. Можете быть уверены, что мы искренне хотим работать с Вашим Правительством, чтобы укрепить узы дружбы и выстроить надежное партнерство в различных сферах экономического сотрудничества, политики, обороны, а также налаживании торговых коридоров, — добавил премьер-министр.

    По его словам, Казахстан и Пакистан обладают значительным потенциалом развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации. Он подчеркнул необходимость достижения осязаемого и значимого прогресса по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

    Фото: Акорда

    В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового партнерства во благо народов двух стран. 

    Ранее Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран. 

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

    В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

